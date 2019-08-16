科技輔具幫忙 助漸凍症病友說出心裡話

2019-08-16 13:59 中央社 台北16日電



失去語言表達能力是中後期漸凍症病友普遍面對的困境，科技部、北科大與漸凍人協會攜手合作，開發病友溝通系統，利用聲音資源庫、腦波感測系統，讓病友說出心裡話。

科技部的「科技突圍實驗專案」，希望以科技協助社會進步、支持有需要的弱勢者。第一個專案「漸凍症病友智慧溝通系統」在去年9月開始執行，由台北科技大學副研發長劉益宏帶領跨校、跨領域團隊，著重於研發科技輔具，協助漸凍症病友表達自己的想法。

科技部長陳良基表示，漸凍症病友就像是「被困在社會角落的靈魂。」一直以來，台灣有許多不同領域的研究團隊致力於研究漸凍症科技輔具，不過由於分散在不同的領域，雖然可以解決個別問題，但是研發能量與成果無法集中，「科技突圍實驗專案」就是為了克服這樣的困境，把分散的科技整合，實際解決社會上的問題。

「漸凍症病友智慧溝通系統」是將現在科技部已經補助的語音資源庫、腦波研究、感知能力3個研究領域整合，以專案計畫支持學研團隊開發科技輔具。

計畫總主持人劉益宏指出，這項計畫主要有兩個部分，第一個是運用眼控儀或腦機介面系統裝置，偵測病友眼球移動、眼部肌肉變化，再將接收到的資料進行分析，並由裝置輸出，傳達病友的想法。除了用於照護，這個技術也可以結合智慧家居系統，讓病友自行控制電燈、冷氣與電視等家電開關。

另一個則是建置語音銀行，協助重建或修補病友的聲音，滿足對外發聲的需求。劉益宏表示，比起別的系統是以他人捐贈的聲音建置資料庫，這套語音系統的特色是以病友本人的聲音為基礎，並用他人捐贈的聲音補強，讓輸出的聲音接近病友本人。

這套系統仍在測試過程，劉益宏指出，目前進行長期測試的重症漸凍症病友，準確率都達85%以上。他也透露，有國際大廠看上這套系統的前景，目前已經在洽談後續合作開發的可能性。