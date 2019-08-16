三星Note 10預購開跑 虛實通路搶商機

2019-08-16 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



三星Note 10預購日前開跑，包括燦坤（2430）、全國電等實體通路，抑或是網路家庭、Yahoo奇摩等虛擬通路，不約而同搶攻預購商機，可望替業績帶來正面挹注。其中，網家旗下PChome 24h購物，在開放1小時內接受訂單逾600台，顯見消費者對三星Note 10系列新機抱有高度期待。

業者指出，今年三星手機的主打新功能包括極限全螢幕、多鏡頭、無線充電分享其他裝置、超聲波屏下指紋辨識、512G及1TB大容量儲存空間等，Note系列更因附有S Pen可供智慧書寫，別具特色。

Yahoo購物中心品類經理葉秀琴也指出，三星Note系列一直深受消費者歡迎，為平台熱銷機種，且該系列的消費者忠誠度極高，許多消費者會在新品上市時汰舊換新，續購Note系列新型機款；觀察過往新品上市，汰舊換新業績佔平台整體三星手機當月業績超過50%，擁有遠端遙控功能S Pen，仍是Note 10系列最大賣點。

網家攜手台灣三星品牌旗艦館，推出Galaxy Note 10+兩款新機的網路獨家色，領先同業、搶下全台電商唯一獨家預購權，預期將帶動下半年整體手機買氣持續攀升。

網家指出，今年上半年三星旗艦館銷售額年增逾五成，6月PChome生日慶檔期，三星旗鑑館推出星粉限定優惠券及原廠配件一折起等活動，拉抬重點機型三星A系列成長五成。

PChome 24h電子商務部通訊組副總監林育玄表示，觀察全站手機銷售趨勢，今年上半年1到6月銷額為2018年上半年銷額的1.8倍，透過PChome和品牌供應商之間不斷溝通、調整熱門商品組合與樣貌，抓住消費者求新求變的需求。今年手機館將因應不同品牌，推出品牌專屬購物日等差異化銷售策略，輔以大數據分析消費者，瞄準高端消費族群的採購需求。

燦坤及全國電等實體通路，打出預購活動搶商機。