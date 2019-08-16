親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

高中課本綠油油！11張綠營人物照置入公民與社會課本

路上紅包別撿...這地方新葬女屍頻傳失蹤 最高喊價15萬

三星Note 10預購開跑 虛實通路搶商機

2019-08-16 11:47經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

三星Note 10預購日前開跑，包括燦坤（2430）、全國電等實體通路，抑或是網路家庭、Yahoo奇摩等虛擬通路，不約而同搶攻預購商機，可望替業績帶來正面挹注。其中，網家旗下PChome 24h購物，在開放1小時內接受訂單逾600台，顯見消費者對三星Note 10系列新機抱有高度期待。

業者指出，今年三星手機的主打新功能包括極限全螢幕、多鏡頭、無線充電分享其他裝置、超聲波屏下指紋辨識、512G及1TB大容量儲存空間等，Note系列更因附有S Pen可供智慧書寫，別具特色。

Yahoo購物中心品類經理葉秀琴也指出，三星Note系列一直深受消費者歡迎，為平台熱銷機種，且該系列的消費者忠誠度極高，許多消費者會在新品上市時汰舊換新，續購Note系列新型機款；觀察過往新品上市，汰舊換新業績佔平台整體三星手機當月業績超過50%，擁有遠端遙控功能S Pen，仍是Note 10系列最大賣點。

網家攜手台灣三星品牌旗艦館，推出Galaxy Note 10+兩款新機的網路獨家色，領先同業、搶下全台電商唯一獨家預購權，預期將帶動下半年整體手機買氣持續攀升。

網家指出，今年上半年三星旗艦館銷售額年增逾五成，6月PChome生日慶檔期，三星旗鑑館推出星粉限定優惠券及原廠配件一折起等活動，拉抬重點機型三星A系列成長五成。

PChome 24h電子商務部通訊組副總監林育玄表示，觀察全站手機銷售趨勢，今年上半年1到6月銷額為2018年上半年銷額的1.8倍，透過PChome和品牌供應商之間不斷溝通、調整熱門商品組合與樣貌，抓住消費者求新求變的需求。今年手機館將因應不同品牌，推出品牌專屬購物日等差異化銷售策略，輔以大數據分析消費者，瞄準高端消費族群的採購需求。

燦坤及全國電等實體通路，打出預購活動搶商機。

全國電同步開啟線上線下預購服務，並祭出送原廠JBL真無線藍牙耳機等優惠；燦坤除了預購送贈品，同時加贈三星24型LED液晶顯示器。

PChome24h購物獨家開放預購三星旗艦新機Note 10星環藍色。圖／網家提...
PChome24h購物獨家開放預購三星旗艦新機Note 10星環藍色。圖／網家提供
分享

三星Note手機

相關新聞

專家觀點／正向發展5G的根本之道

2019-08-16 01:53

5G釋照收入編400億 電信業：會墊高成本

2019-08-16 00:52

5G手機齊發 帶旺零件業

2019-08-16 00:28

折疊機掀熱潮 台系鏈進補

2019-08-16 00:28

因應貿戰布局 沈榮津：電子五哥會優先回台

2019-08-16 00:21

鴻海劉揚偉赴美 督軍威州投資案

2019-08-16 00:14

聯發科攻5G 再傳捷報

2019-08-15 23:32

宏碁推一卡通智慧佛珠

2019-08-15 23:32

鴻海董座劉揚偉赴美 會見威州州長與官員

2019-08-15 14:36

研調：MCU今年估衰退6%

2019-08-15 14:32

達爾併敦南功率半導體走向何方？

2019-08-15 12:04

5G獨立組網有望帶動高階交換器需求 PCB台廠吃補

2019-08-15 10:29

蘋果穿戴加稅 台系鏈警戒

2019-08-15 00:12
看更多

熱門文章

蔡阿嘎廣島員旅遇颱風獲賠156萬？投保的是這家不便險

2019-08-15 16:43

史上第二次！國泰金辦現增200億元 每股暫訂27到41元

2019-08-15 20:35

MUJI無印良品明起逾300項商品降價 最大降幅達37%

2019-08-15 16:16

資金匯回專法上路首日 大戶跑第一

2019-08-16 01:06

三星Note10預購、中華電率先額滿 這個顏色最夯

2019-08-15 16:05

南港世界明珠60億商辦買主出爐 聯強擬打造新總部

2019-08-15 15:52

工業機器人納管 業界譁然

2019-08-16 00:28

折疊機掀熱潮 台系鏈進補

2019-08-16 00:28

晴天儲糧 國泰金現增200億

2019-08-15 23:29

平均一年降兩次價 無印良品靠這三招黏住你

2019-08-15 19:31

整理房地合一稅10大誤解 千萬別犯了

2019-08-15 14:32

小店家導入行動支付稅率1％ 優惠延長5年

2019-08-15 17:38

上銀、瀚宇博德等五台商回流 共計投資金額逾123億元

2019-08-15 16:58

影／基本工資調漲 商總痛批政府製造勞資對立

2019-08-15 15:09

鴻海董座劉揚偉赴美 會見威州州長與官員

2019-08-15 14:36

聯強打造新總部 63億買南港商辦

2019-08-15 23:29

境外資金匯回專法上路 25%資金可買18項金融商品

2019-08-15 19:58

國泰金搶錢...因應會計大魔王

2019-08-15 23:29

傳香港16日大擠兌 彰化銀行評估對分行衝擊有限

2019-08-15 16:30

富邦銀區塊鏈轉帳 未來跨境匯款省千元

2019-08-15 21:07

5G手機齊發 帶旺零件業

2019-08-16 00:28

22年首見！ 明年度預算無差短

2019-08-16 00:52

時薪調幅逾5%工商團體跳腳 沈榮津這麼回應

2019-08-15 18:22

手機辦貸款 沙盒實驗過關

2019-08-16 02:25

投信董座傳捲入桃色風波 證期局會進行了解

2019-08-15 17:58

聯發科攻5G 再傳捷報

2019-08-15 23:32

基本工資月薪、時薪雙漲 傳業者串聯近期上街抗議

2019-08-15 12:59

國內首宗沙盒實驗成功 信用小白可望一體適用

2019-08-15 20:27

浩瀚華亞廠房公開標售 底價24.5億元

2019-08-15 11:55

總預算22年來首見平衡 109年歲入歲出皆2.1兆

2019-08-15 12:47

香港反送中延燒 彰銀董座：香港分行營運正常

2019-08-15 12:31

香港將有擠兌抗爭？顧立雄籲維持亞洲金融中心地位

2019-08-15 16:22

死前存款提領一空 仍要課遺產稅

2019-08-15 14:33

經濟成長率明公布 主計長今先透露「會上修」

2019-08-15 22:23

員工持股信託 9月上路

2019-08-16 02:30

Q2經濟成長高於2.41％ 超預期

2019-08-16 01:06

2周完銷500台 和泰車中型皮卡HILUX熱賣

2019-08-15 14:45

波音摔飛機、GE市值剩1/6、匯豐裁員4千人...光速經濟時代，巨人級企業最易犯的致命錯誤

2019-08-16 11:16

北富銀區塊鏈轉帳 進沙盒

2019-08-16 02:30

國發基金 首見投資大數據

2019-08-16 01:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top