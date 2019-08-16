致新Q3營運登峰 早盤股價創波段新高

2019-08-16 09:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



致新（8081）在中國面板產能開出及電競筆電需求帶動，第3季旺季更旺，面板、筆電、電視三大產品項同步成長，第3季單月營收挑戰新高，今（16）日股價走強來到118元，創波段新高，漲幅6.78%。

致新上季每股盈餘2.39元，累計上半年每股盈餘4.06元，第3季在中國面板產能持續開出帶動，面板電源管理晶片市占率逐漸提升，及電競筆電高效能對電源管理IC需求增加，致新電源管理IC結合Mosfet，整合型產品打入電競筆電供應鏈，出貨逐季放量，法人預估在三大產品同步成長之下，單季營收15~17億元之間，毛利率34~36%。