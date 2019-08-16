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鴻海劉揚偉赴美 督軍威州投資案

2019-08-16 00:14經濟日報 記者尹慧中／台北報導

鴻海董座劉揚偉。 （聯合報系資料庫）
鴻海董座劉揚偉。 （聯合報系資料庫）
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鴻海董事長劉揚偉率領集團高階主管，近日赴美國威斯康辛州監督投資案。外電報導，劉揚偉在美國時間14日威斯康辛州與州長Tony Evers、共和黨參眾議院多數黨領袖會面，相關官員在Twitter上證實此事，雙方討論未來持續合作計畫，但未公布細節。

鴻海集團先前規劃、在威斯康辛州的投資於2020年底進入產品量產階段，屆時當地約有1,500-2,000的員工人數。鴻海集團相關主管強調，在威州是長期規劃，細節不便透露，人力則會逐步增加。

鴻海集團投資計畫已經調整，現在威州投資主要是建設面板6代線。威州官員提到，希望與鴻海集團新任董事長建立關係，期待雙方合作走向未來。鴻海集團的英文聲明提到劉揚偉訪問威州，與州長Tony Evers和地方官員會面。

鴻海科技集團7月已發布聲明，表示在威斯康辛州投資的決心，包括創造13,000個工作機會、將威州打造成全球科技匯流中心。為了落實對威州永續投資，鴻海與州政府一直維持例行性的溝通會議，秉持公開互信態度，討論既有合約中所給予的營運彈性，確保公司和員工能夠朝長期成功方向前行。

鴻海集團表示，會在現有的合約框架下運作，維持對員工、薪水和投資的長期承諾。鴻海將以公開透明的方式繼續與威州州長及其團隊合作，對未來進一步的協商、合作和新想法保持開放態度。鴻海集團昨（15）日下午舉行普渡儀式，由鴻海副總裁吳惠鋒主持，原定的鴻海副總裁呂芳銘因公未出席，祭拜祈福儀式約半小時結束，吳惠鋒未接受採訪。

鴻海威州劉揚偉

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