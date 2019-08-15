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市調公布 全球智慧音箱第2季年增率95.8%

2019-08-15 22:44經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

市調機構Strategy Analytics公布2019第2季智慧音箱的全球銷量持續飆升，達到3,030萬台，年增高達95.8%，同時，未來的需求將持續增長，使得智慧音箱代工廠如鴻海、仁寶、廣達、和碩與英業達等，均可望持續受惠出貨量跟著提升。

該市調機構報告指出，亞馬遜2019第2季以21.9%的市占率保持領先，出貨量660萬台，年增47%，是全球最大的智慧音箱品牌業者，但其市占率較2018年第2季的29.1%有所下降，亞馬遜智慧音箱主力代工廠為鴻海及仁寶。

至於Google智慧音箱保持在第二名，2019第2季出貨量560萬台，年增74%，市占率為18.5%，較去年同期20.8%的市占率下滑，Goolge智慧音箱主力代工廠為廣達及和碩。

至於第三至第五名依序為百度、阿裡巴巴和小米。蘋果的智慧音箱保持在第六名，其銷量增長了81%，2019第2季出貨量達到140萬台，市占率為4.7%，蘋果智慧音箱主力代工廠之一為英業達。

Strategy Analytics總監David Watkins表示，所有地區2019第2季智慧音箱的銷量，不論是年增或季增，都有所增長，亞太地區仍然是最大的智慧音箱地區。由於中國大陸對智慧音箱需求的持續增長，該機構將2019年全年的出貨量預測，略微增加至1.488億台，預計全球智慧音箱的使用量將在年底超過2.6億台。

Strategy Analytics副總裁David Mercer補充道，即使像美國這樣的智慧音箱家庭擁有量，已達到30%的成熟市場，但對智慧音箱的需求，幾乎仍沒有出現停滯不前的跡象。在當地語言支援有限的尚未開發的地區，仍然存在巨大潛力。

他強調，語言當地語系化設備，在俄羅斯、墨西哥和巴西等大型市場的到來，將支持智慧音箱在未來幾個月和幾年，進一步推升需求，帶動智慧音箱出貨量增長。

智慧音箱鴻海

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