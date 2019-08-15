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奧圖碼推智慧4K雷射超短焦家庭劇院 代工廠中光電受益

2019-08-15 20:30經濟日報 記者張義宮╱即時報導

中光電 (5371)旗下奧圖碼推出智慧雷射超短焦家庭劇院，擁有4K UHD HDR畫質的雷射智慧劇院的功能，搭載Dolby數位2.0聲道音響，瞄向客廳、餐廳、書房及臥室市場，強調畫質佳及裝機的方便性，代工廠中光電受益。

為DLP投影機全球第二大品牌的奧圖碼指出，隨著全球IOT物聯網產業蓬勃發展，網路全球性服務OTT更是帶給消費者個人化、個性化的物聯網使用者體驗。此次搶先於第29屆台灣國際HI-END音響大展，發表全球關注的Optoma P1智慧4K雷射超短焦家庭劇院，體驗精緻的視覺及聽覺雙重感動。

旗艦4K UHD HDR雷射智慧劇院，搭載Dolby數位2.0聲道音響、Optoma Smart+智慧科技，ALL- IN-ONE一機整合，加上獨家研發的SmartFit App快速對焦工具，打造便利性的智慧居家空間。

奧圖碼表示，Optoma P1採用最新DLP DMD晶片僅需35公分即可輕鬆投出百吋大畫面，呈現830萬有效像素顯示，符合美國消費技術協會 (CTA)所規範的4K UHD解析度標準，搭載HDR10與HLG獨家優化技術，以及高達121%色域覆蓋率，精準表現豐富的色彩且帶來更多景深、細節與層次感。呈現真4K高畫質。

結合經過NuForce 專業聲學團隊獨家研發的劇院級的內建喇叭，影音雙重極致表現無懈可擊。除了影音體驗外，時尚簡潔的產品設計，可成為居家設計的一部分。

中光電物聯網

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