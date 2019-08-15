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硝煙彌漫的反送中直播 我們真的「看」清事實了？

等了16年！今年吃得到果后「山竹」嗎？就差這一步

遊戲機台新品推出 鈊象下半年表現可望優於上半年

2019-08-15 19:17經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

遊戲股王鈊象（3293）今（15）日召開法說會，董事長李柯柱表示，今年對鈊象來說是突破性的一年，公司營收在3月創下歷史新高後，5、6、7月一路突破，創下新里程碑，累計前七月營收達26.31億元，年增逾5成。展望下半年，在商用機台新產品推出有望帶動訂單、網路行動遊戲持續深化下，下半年營運表現將優於上半年。

鈊象上半年營收21.3億元，年增46%，其中商用遊戲機因大陸及中南美洲市場出貨減少，營收年減0.62億元或13%，不過網路行動遊戲持續增加下，營收年增7.32億元或74%，比重並由去年同期的68%提升至81%，帶動毛利率從去年同期的88%上升至92%，整體稅後純益7.75億元，年增87%，每股純益11.01元，較去年同期5.9元大幅增加。

鈊象網路行動遊戲目前五大產品線包括《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》，合計共占網路遊戲80%。其中，今年以《金猴爺》成長最為快速，7月營收已較年初時成長一倍，《明星三缺一》從年初以來，營收穩定每月2、3百萬的成長，《金好運》基礎較低，從2千萬成長至現在達3、4千萬，今年以來成長超過一倍，《海王寶藏》相較年初也有約0.5倍的成長，《滿貫大亨》則較為持平。

此外，《金猴爺》、《明星三缺一》皆已導入AI機制，來分析玩家行為、策略行銷，其中《金猴爺》從過去日平均付費率從1.5%以下，今年提升至2.3%-2.5%，《明星三缺一》日平均付費率則從去年的1%以下，提升到1.0%-1.4%，未來其他遊戲也將會陸續導入。

展望下半年，在商用遊戲機部分，鈊象表示，儘管上半年商用機台營收呈現衰退，不過原訂去年推出的重磅機台如《勝利摩托VR》、《極速賽車5》已於6、7月開始做銷售，帶動7月份商用遊戲機出貨1.3億，已彌補上半年衰退部分。看好下半年是遊戲機銷售旺季，且公司預計推出的新產品已陸續上市下，營收表現有望較上半年成長。

而在網路行動遊戲部分，鈊象指出，《金猴爺》為全球發行產品，未來除了持續在大陸、台灣、美國、日本、東南亞等做深化外，也持續拓展海外市場;《明星三缺一》則努力推向中國大陸市場;《滿貫大亨》目前正在調整中，未來將致力新增產品線，豐富產品、穩定營收;《金好運》目前留存率相對好，未來看好有機會持續成長，《海王寶藏》則看好在中國市場潛力大。

整體而言，鈊象表示，公司將致力讓現有產品做的更好，並發揮其最大效益，樂觀看待下半年各產品線營收與獲利表現，下半年表現仍可望優於上半年。法人則預估，鈊象今年營收、獲利將創新高。

營收鈊象遊戲機

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