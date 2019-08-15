台灣國際Hi-End音響大展 Epson打造影音情境展房

2019-08-15 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全台最大影音盛事－2019 TAA台灣第29屆國際Hi-End音響大展，今（15）日在台北圓山飯店盛大開展。全球科技創新領導品牌Epson，以全方位的影音娛樂解決方案，打造三間影音情境展房，其中包括EH-TW8400豪華家庭劇院4K投影機，以結合了「亮度」、「暗部層次」、「銳利度」及「色彩」的4Q專業影像指標，完美呈現大畫面且亮麗細緻的最佳投影品質。

同時展出EH-LS100雷射大電視，顛覆消費者以往對傳統電視的想像，並以最新EF-100自由「視」移動光屏，擁有輕巧的時尚機身，搭載全新直投模式，無限「Fun」大影音生活格局，以及BT-300等多款擴增實境（AR）眼鏡，邀請影音發燒友們親身體驗個人專屬影音的魅力。

此外，Epson更首度邀請到三金設計師方序中，與影音達人–Hi-AV影音網廖斐森總編輯、新視聽雜誌韓享良主編，出席分享系列主題講座，帶領聽眾跟著大師的專業角度，打造出屬於自己的精彩「視」界。

Epson表示，隨著沉浸式影音劇院的興起，擁有出眾「4Q專業影像指標」表現力的投影機，可帶來震撼影音體驗的升級首選設備。推出的Epson EH-TW8400豪華家庭劇院4K投影機，在「亮度」上，擁有彩色亮度等於白色亮度的2600高流明度，可呈現鮮豔且亮麗的色彩；在「暗部層次」的表現，EH-TW8400配備新設計的鏡頭光圈功能，可達1,000,000：1的高動態對比度，在明暗區域間依然強化暗部細節，擁有豐富且優異的暗部層次。

在「銳利度」層面，Epson革命性的4K影像強化科技，可接收4K UHD並升級非4K的影像內容，呈現超越Full HD解析度的驚艷畫質，帶來更清晰且身歷其境的視覺體驗，同時搭載HDR10高影像範圍，可顯示更廣的亮度與對比。

EH-LS100雷射大電視，則擺脫傳統電視的框架，放置於貼近牆壁的矮櫃上，僅需24.4公分的距離，即可呈現超越電視的百吋震撼大畫面，低藍光、不閃屏的優勢，可減低長時間觀看對於眼睛造成的疲勞及傷害，提供家人追劇的護眼選擇。