親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

楊秋興宣布退黨後與馬英九通電話 對韓國瑜沒有好話

楊秋興批國民黨一言堂宣布退黨 不加入台灣民眾黨

台灣國際Hi-End音響大展 Epson打造影音情境展房

2019-08-15 19:00經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全台最大影音盛事－2019 TAA台灣第29屆國際Hi-End音響大展，今（15）日在台北圓山飯店盛大開展。全球科技創新領導品牌Epson，以全方位的影音娛樂解決方案，打造三間影音情境展房，其中包括EH-TW8400豪華家庭劇院4K投影機，以結合了「亮度」、「暗部層次」、「銳利度」及「色彩」的4Q專業影像指標，完美呈現大畫面且亮麗細緻的最佳投影品質。

同時展出EH-LS100雷射大電視，顛覆消費者以往對傳統電視的想像，並以最新EF-100自由「視」移動光屏，擁有輕巧的時尚機身，搭載全新直投模式，無限「Fun」大影音生活格局，以及BT-300等多款擴增實境（AR）眼鏡，邀請影音發燒友們親身體驗個人專屬影音的魅力。

此外，Epson更首度邀請到三金設計師方序中，與影音達人–Hi-AV影音網廖斐森總編輯、新視聽雜誌韓享良主編，出席分享系列主題講座，帶領聽眾跟著大師的專業角度，打造出屬於自己的精彩「視」界。

Epson表示，隨著沉浸式影音劇院的興起，擁有出眾「4Q專業影像指標」表現力的投影機，可帶來震撼影音體驗的升級首選設備。推出的Epson EH-TW8400豪華家庭劇院4K投影機，在「亮度」上，擁有彩色亮度等於白色亮度的2600高流明度，可呈現鮮豔且亮麗的色彩；在「暗部層次」的表現，EH-TW8400配備新設計的鏡頭光圈功能，可達1,000,000：1的高動態對比度，在明暗區域間依然強化暗部細節，擁有豐富且優異的暗部層次。

在「銳利度」層面，Epson革命性的4K影像強化科技，可接收4K UHD並升級非4K的影像內容，呈現超越Full HD解析度的驚艷畫質，帶來更清晰且身歷其境的視覺體驗，同時搭載HDR10高影像範圍，可顯示更廣的亮度與對比。

EH-LS100雷射大電視，則擺脫傳統電視的框架，放置於貼近牆壁的矮櫃上，僅需24.4公分的距離，即可呈現超越電視的百吋震撼大畫面，低藍光、不閃屏的優勢，可減低長時間觀看對於眼睛造成的疲勞及傷害，提供家人追劇的護眼選擇。

電視Epson

相關新聞

華為首款5G手機預約量破100萬 16日現貨發售

2019-08-15 19:12

研調：MCU今年估衰退6%

2019-08-15 14:32

達爾併敦南功率半導體走向何方？

2019-08-15 12:04

5G獨立組網有望帶動高階交換器需求 PCB台廠吃補

2019-08-15 10:29

蘋果穿戴加稅 台系鏈警戒

2019-08-15 00:12

產業育成／Google扮貴人 拉新創一把

2019-08-14 23:44

穩懋總座 陳國樺接任

2019-08-14 23:24

盟立 強攻半導體自動化

2019-08-14 23:24

三星將推新機 30分鐘充飽電

2019-08-14 23:22

奈米材料石墨烯 掀電子革命

2019-08-14 23:19

台杉投資美3D投影開發商

2019-08-14 23:19

美光星國3D NAND廠啟用

2019-08-14 23:17

中華電信基地台結合無人機飛上天 成防救災通訊亮點

2019-08-14 15:35

元太攜DCI推電子紙健康照護顯示看板 美醫院率先導入

2019-08-14 15:28
看更多

熱門文章

國民年金欠費強制配偶繳納 民眾：妻有錢不繳竟罰我？

2019-08-15 09:59

蔡阿嘎廣島員旅遇颱風獲賠156萬？投保的是這家不便險

2019-08-15 16:43

MUJI無印良品明起逾300項商品降價 最大降幅達37%

2019-08-15 16:16

不再同步！基本工資時薪、月薪脫勾將成常態

2019-08-14 22:17

基本工資明年調漲 295萬人的健保費跟著漲

2019-08-14 18:58

香港外逃資金為何不來台灣？專家說原因是...

2019-08-14 21:54

保險業六缺失 金管會盯

2019-08-14 23:47

土洋大對做 新台幣爆19.5億美元巨量

2019-08-14 23:50

兆豐主辦中租聯貸 超額認貸

2019-08-14 23:57

經濟解析／跌破眾人眼鏡 原來勞動部今年重點是大調時薪

2019-08-14 21:32

加班費按月定額給付 將視為薪資辦理扣繳

2019-08-15 01:03

南港世界明珠60億商辦買主出爐 聯強擬打造新總部

2019-08-15 15:52

金管會列保險業常見缺失 顧立雄：再犯就不客氣了

2019-08-14 20:21

資金匯回 兩年迎1.7兆活水

2019-08-14 23:46

「名模條款」子法出爐 三支出可抵稅

2019-08-14 23:41

韓元殺很大！這指標顯示 台灣出口優勢跌至六年新低

2019-08-15 08:38

基本工資漲 工商團體砲轟

2019-08-15 00:53

蘋果穿戴加稅 台系鏈警戒

2019-08-15 00:12

基本工資 月薪、時薪雙漲

2019-08-14 23:40

國銀搶發聯名卡 結盟通路

2019-08-14 23:58

奈米材料石墨烯 掀電子革命

2019-08-14 23:19

蔡萬霖長子蔡政達 贈兩子國泰金股票

2019-08-14 23:56

三星Note10預購、中華電率先額滿 這個顏色最夯

2019-08-15 16:05

5G獨立組網有望帶動高階交換器需求 PCB台廠吃補

2019-08-15 10:29

基本工資時薪多8元、月薪加700 多買兩顆茶葉蛋

2019-08-15 00:16

迎台商 桃園廠房釋出一波波

2019-08-14 23:39

三星將推新機 30分鐘充飽電

2019-08-14 23:22

盟立 強攻半導體自動化

2019-08-14 23:24

國泰+蝦皮發聯名卡 最快月底

2019-08-14 23:38

鴻海董座劉揚偉赴美 會見威州州長與官員

2019-08-15 14:36

勞陣：8年月薪達3萬目標 希望渺茫

2019-08-15 00:52

總預算22年來首見平衡 109年歲入歲出皆2.1兆

2019-08-15 12:47

時薪調幅大 恐有後遺症

2019-08-15 00:50

金管會提保險業6缺失 再犯將嚴懲

2019-08-15 00:35

香港反送中延燒 彰銀董座：香港分行營運正常

2019-08-15 12:31

保險創新業務 開放試辦

2019-08-14 23:39

鮮奶人氣高 乳品產量進口量雙創歷年新高

2019-08-15 10:25

學生烘焙麵包也能在小七上架 一個月內熱賣逾40萬顆

2019-08-14 20:27

台商資金匯回 專家：最慢十天審查通過

2019-08-14 23:40

傳香港16日大擠兌 彰化銀行評估對分行衝擊有限

2019-08-15 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top