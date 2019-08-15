精材第2季虧損幅度收斂 估本季業績大幅改善

2019-08-15 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



台積電旗下晶圓級尺寸封裝業者精材科技（3374）於15日舉行法說會，雖然該公司第2季仍處於虧損，不過虧損幅度已收斂，精材董事長暨總經理陳家湘預期，第3季營運績效將大幅改善。

精材日前已公布第2季財報，合併營收為10.25億元，季增逾八成，主要是3D感測零組件封裝訂單回升，在車用影像感測器與晶圓級後護層封裝業務的營收增加，業績年增幅度約五成。其單季毛利率轉正為4.8％，除了前述需求回升所帶動，同時12吋業務的虧損也較去年同期明顯縮小，不過仍有稅後虧損約3,900萬元，每股淨損0.14元。

精材上半年合併營收為15.87億元，年減8.1％，並為負毛利狀態，主要是3D感測零組件庫存調整，首季需求大減，第2季才回溫。其上半年稅後淨損3.65億元，每股淨損1.35元。該公司整體上半年約當8吋晶圓的出貨量為21.8萬片，年減逾三成，主要是受晶圓級後護層封裝業務影響。

對於下半年營運展望，陳家湘認為，3D感測元件在本季應會達年度高峰，車用CIS封裝需求穩定成長，因此預期第3季營運績效將會大幅改善，可樂觀看待。不過第4季仍有美中貿易戰因素干擾，大環境仍有不確定因素，所以產能利用率是否維持，還待觀察。