中華電信邀原鄉孩子 體驗5G生活大未來

2019-08-15 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信表示，將舉行「5G無束~科技x藝術x籃球E起小旅行」，邀請原鄉地區60位學童參加，由電信女籃隊帶領這群3年級至8年級的學童，從最基礎的暖身、運球開始，入門籃球運動。籃球活動之外，小朋友們也參加藝術工作坊、參觀中華電信的明日智慧生活館，體驗未來5G生活的魅力。

中華電信基金會自2011年起，連續9年於暑假舉辦「籃球小子夏令營」公益活動，今年更擴大舉辦，增加科技與藝術領域的活動，讓孩子們開闊視野與延伸觸角。在5G時代來臨之際，中華電信不僅在電信專業為消費者提供最優值的服務，更投入社會公益，耕耘在地社區，因此特別邀請原鄉部落的孩子到台北參加「E起小旅行」夏令營活動，期待給予孩子們難忘的暑假生活。

此次活動，中華電信基金會為小朋友安排籃球夏令營、藝術工作坊與科技實境體驗，讓孩子們多個願望一次滿足，除了能從中華電信女籃國手身上學到籃球技能；更不用出國就可以參加巴黎龐畢度中心策劃的「哇！馬戲團」藝術工作坊，用身歷其境的方式，體驗藝術創作；參觀中華電信「明日智慧生活館」與台北市立天文館想像未來科技的世界，「E起小旅行」讓孩子們處處驚奇，充滿笑顏。

中華電信基金會董事長郭水義是電信女籃隊多年來的粉絲，對於公益活動更是不遺餘力，邀請小朋友參觀「中華電信明日智慧生活館」，藉由導覽孩子們了解了網路科技的瞬息萬變，智慧生活已經成為趨勢，而中華電信擁有卓越的通訊技術，可以提供loT物聯網、智慧居家服務、5Ｇ智慧管＋等服務，實現5G無束的大未來。

活動中，郭水義與小朋友有約，讓小朋友天馬行空的提問，「請問董事長5G是不是比4G快呢？我們的部落會有訊號嗎？」、「請問家用電話是多少G？」、「5G是什麼？和其他所謂的3G 、4G差別？」，郭水義都一一回應提問。中華電信也安排「何讓手機不被病毒入侵、如何利用手機定位找回手機、用手機拍出有趣的影片」等實用課程教導小朋友，讓這場交流更精采充實。

來自花東阿美族、太魯閣族與排灣族的孩子，最後小朋友們合力創作卡片送給郭水義，感謝中華電信基金會的邀請，讓他們有截然不同的活動體驗，直呼下次還要再來。

中華電信基金會長期深耕社區，目前已在全台灣建置85處「數位好厝邊」，並且每年以各種不同的方式陪伴社區的發展。接下來也將於9月繼續前進台南、屏東，舉辦中華電信公益盃三對三籃球鬥牛賽。中華電信女籃球員們也將一同參加，分享籃球經驗，並挖掘未來的籃球好手。