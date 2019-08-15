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誰說台南只有小吃 時尚生活精品美學展周末府城登場

2019-08-15 17:24經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

「2019時尚生活 精品美學展」由R+A Design Group及正藝美學空間共同主辦策劃，邀請臺灣藝術時尚協會、中華民國室內設計協會、意念工房、木易山風藝品館、徠禮傢俱及Finara生活精品等品牌協辦參展，本周六（17）日上午十點在台南市永福路一段189號2樓，在正藝美學空間開幕展出。

該展展出時間為8月17日起到10月20日止，為期兩個月的展期中，展出20位設計師私人收藏、精品傢飾、生活器物共234件。

策展人R+A design 設計總監呂賢文表示，本次展覽展品，除了首度邀請並集結全台20位知名設計師的私人收藏共同參展之外，展品中包括漆器、銅器、銀製器物、手工木製精品家具、精品生活器物等90%以上，都是全台灣僅存一件的精品。

展出的藝術設計品涵蓋東西方文化，包括了難得一見的手作iPhone陶瓷喇叭，是採用義大利設計師運用號角擴音原理，結合陶瓷工藝，成為環保不插電擴音喇叭。

在該展兩個月展期間的周末，也策劃了四場名人講堂及展演活動，本周末由國立故宮博物院前院長馮明珠領銜，演講「當代時尚 今日國寶」、接著則有國寶藝術大師李國欽、琵琶公主連佩如及設計總監呂賢文，分別以「隱藏在窯燒裡的千年秘密」、「為遇見妳的伏筆·談琵琶音樂的傳統與當代」及「一如妳初妝·談空間新美學」為題，講述生活時尚的新風貌。

呂賢文表示，這次的展覽一方面希望在面對設計產業競爭與現存問題下，為產業找到新的出路與解決的方案；另一方面是希望在線上購物與線下實體通路間，嘗試找出各種不同的銷售渠道。

「2019時尚生活 精品美學展」本次結合20位設計師收藏， 展出234件稀有設計...
「2019時尚生活 精品美學展」本次結合20位設計師收藏， 展出234件稀有設計精品。業者／提供
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手作iPhone陶瓷喇叭，是採用義大利設計師運用號角擴音原理，結合陶瓷工藝，成為...
手作iPhone陶瓷喇叭，是採用義大利設計師運用號角擴音原理，結合陶瓷工藝，成為環保不插電擴音喇叭。業者／提供
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「2019時尚生活 精品美學展」本次結合20位設計師收藏， 展出234件稀有設計...
「2019時尚生活 精品美學展」本次結合20位設計師收藏， 展出234件稀有設計精品。業者／提供
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