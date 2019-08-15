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獨／揭梁靜茹婚變內幕 傳2年前Tony劈腿女網紅？

影／鴻海副總裁吳惠鋒、林忠正主持鴻海中元普渡

2019-08-15 16:37聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

鴻海副總裁吳惠鋒與鴻海經營委員會9人小組成員、夏普董事候選人林忠正下午主持鴻海中元普渡，由於鴻海董事長劉揚偉與副董事長李傑都不在國內，所以出席中元普渡。另外，鴻海集團外牆也高掛著「郭董加油！我們挺你！」的大海報，為前董座郭台銘加油。

鴻海集團下午舉行中元普渡，鴻海董事長劉揚偉與副董事長李傑都不在國內，沒參加普渡。...
鴻海集團下午舉行中元普渡，鴻海董事長劉揚偉與副董事長李傑都不在國內，沒參加普渡。記者蘇健忠／攝影
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鴻海副總裁吳惠鋒（左）與鴻海經營委員會9人小組成員、夏普董事候選人林忠正（右）下...
鴻海副總裁吳惠鋒（左）與鴻海經營委員會9人小組成員、夏普董事候選人林忠正（右）下午主持鴻海中元普渡。記者蘇健忠／攝影
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鴻海副總裁吳惠鋒（中）下午主持鴻海中元普渡，鴻海董事長劉揚偉與副董事長李傑都不在...
鴻海副總裁吳惠鋒（中）下午主持鴻海中元普渡，鴻海董事長劉揚偉與副董事長李傑都不在國內，沒參加普渡。記者蘇健忠／攝影
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鴻海經營委員會9人小組成員、夏普董事候選人林忠正下午出席鴻海中元普渡。記者蘇健忠...
鴻海經營委員會9人小組成員、夏普董事候選人林忠正下午出席鴻海中元普渡。記者蘇健忠／攝影
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鴻海集團外高掛著「郭董加油！我們挺你！」大海報。記者蘇健忠／攝影
鴻海集團外高掛著「郭董加油！我們挺你！」大海報。記者蘇健忠／攝影
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鴻海普渡劉揚偉

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