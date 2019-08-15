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中華電率先額滿！三星Note10預購這顏色最夯

2019-08-15 16:05經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

三星Samsung Galaxy Note10系列新機今(15)日啟動預購。記者...
三星Samsung Galaxy Note10系列新機今(15)日啟動預購。記者黃筱晴／攝影
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三星Samsung Galaxy Note 10系列新機今(15)日啟動預購，中華電(2412)下午宣布率先額滿，獨家銷售的Note10+ 256G ／512G星環藍，被搶購一空，最受星粉青睞，再來則是以星環銀最夯，總佔比達6成；Note10+預購量逾7成，顯示大尺寸為星粉首選。

中華電表示，今日中午12時開放中華電信官網與全台門市限量預購Samsung Galaxy Note10全系列旗艦新機，由衷感謝客戶支持，預購率先額滿。

中華電說，一如預料，由中華電獨家銷售的Note10+ 256G ／512G星環藍，被星粉快手搶購一空，顯示Galaxy Note10+特別色受到星粉高度青睞，再來以星環銀最夯，總佔比達6成。

中華電行動通信分公司胡學海副總經理表示，「中華電是業界唯一銷售Galaxy Note10全系列旗艦新機，也是唯一提供5CA的電信業者，這次和三星獨家合作提供客戶專屬的Samsung Galaxy Note10+ 256G／512G星環藍特別色，深受客戶青睞」。

中華電指出，凡是至中華電官網或門市完成預購的客戶，只要在今年8月23日起至9月5 日新機上市期間完成購機程序，即同享限量預購禮JBL真無線藍牙耳機(原價4,990元)、及開賣禮無線閃充充電座(原價2,590元)，若為購買Galaxy Note10+的消費者，加碼再送45W快充旅充組(原價1,590元)。

中華電信NoteNote 10

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