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台杉及Bosch創投領投 投資美國3D全像投影技術

2019-08-14 18:32經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

美國3D全像投影技術開發商Light Field Lab, Inc. www.lightfieldlab.com 近日內宣布完成2,800萬美金的A輪融資，這次由台杉投資及Bosch創投領投，並獲得來自全球知名消費電子、內容創作商、電信、媒體、汽車及創投等各領域知名企業跟投。

台杉投資今（14）日表示，3D全像投影技術是未來重要的軟硬體產業，台杉擔任這次領投，除了看好該公司在技術及產品的開發，也將積極協助該公司對接台灣廠商，強化台灣產業在此領域的技術能力。

據指出，全像投影技術（holographic technology）的開發，讓電影裡無須穿戴裝置即可進行3D投射的視覺世界成真。此一技術無論在商業、通訊、娛樂產業的運用，被視為是未來搭配5G生活的最佳應用，相關的技術開發也被視為搶攻數位內容產業的商機。

Light Field Lab由Jon Karafin、Brendan Bevensee及Ed Ibe於2017年在美國矽谷創立。該公司在3D全像投影的專利技術，即無須頭戴式裝置即可看見所投影出的3D物件，將邁入下一產品開發階段。

看準該公司在此項目的技術領先，此次A輪共2,800萬美金的募資由台杉投資及Bosch創投領投，其它包括Samsung Ventures、NTT DOCOMO Ventures Inc. 及Verizon Ventures、Comcast、Liberty Global Ventures、HELLA Ventures等來自通訊、電信、媒體、娛樂及汽車各領域的企業創投做為策略投資人跟投及Khosla Ventures、Alumni Ventures Group、R7 Partners、Acme Capital等創投進行財務投資。

台杉投資說，Light Filed Lab將運用本輪資金加速3D全像投影技術研發，從原型樣品擴展到推出顯示器產品－無須頭戴式裝置即可看見投影出的3D物件，如同電影裡的場景一般。

Light Field Lab初期將以場地型娛樂體驗為目標（Location-based Entertainment；LBE），再逐步應用於一般消費市場。除了3D全像投影顯示器外，Light Field Lab的技術還包括內容開發所需的硬體和軟體平台。

Verizon創投投資總監Kristina Serafim表示：「Verizon即將推出的5G服務具有高頻寬、低延遲、快速傳輸和高傳輸量的特點，可提升新一代媒體內容體驗。Light Field Lab的創新解決方案將為Verizon的消費者、企業客戶、網路和媒體客戶一同構建5G未來。」

此一看法說明了該公司為何能在本輪融資獲得通訊、電信及娛樂等產業的全球知名企業創投及策略投資人青睞。邁入5G世代，傳輸頻寬的擴大，3D及即時影像的傳輸也將會更廣泛的運用。企業透過策略投資新創公司進而在技術開發上建立起的夥伴關係，將帶給雙方在拓展市場與產業應用做好準備。

創投5GVerizon

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