華碩電競筆電奪北歐三國市占第一 芬蘭連30個月居冠

2019-08-14 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



華碩電競筆電氣勢如虹！日前才接連稱霸月份美國、泰國市場龍頭，今（14）日根據知名市調公司最新報告，宣布再奪下北歐三國—「芬蘭」、「丹麥」及「瑞典」上半年市佔冠軍；而搭載RTX20系列顯示卡的高階機種，6月份在芬蘭、丹麥、瑞典和挪威等國總體市佔也超過40%，遙遙領先所有競爭對手。

華碩表示，其中芬蘭更寫下自2017年至今連續30個月蟬聯銷售第一的亮眼紀錄；深耕芬蘭多年有成的電競品牌ROG玩家共和國，不光提供當地玩家旗下一系列頂尖首選配備，亦積極參與及贊助多項電競賽事，像是於2011至2015年期間籌備多達七場《星海爭霸II (StarCraft II)》大型國際賽事等。

華碩進一步表示，本月初圓滿落幕的ASUS ROG SUMMER 2019錦標賽，即祭出最新一代ROG Strix SCAR III電競筆電、ROG Strix GL12電競桌機強力奧援，為玩家開創更多挑戰自我、追逐與實現個人電競夢想的絕佳平台，並由來自世界盃聯賽(WCS)的32位職業選手競相角逐US$ 25,000高額總獎金與3,200點聯賽積分，活動期間更累積超過100萬觀看人次，為電競生態圈帶來更多蓬勃生氣。

此外，ROG成為官方全球唯一指定電腦與螢幕合作夥伴的ESL One 2019，在下個月28至30日一連三天也將前進美國紐約盛大舉辦第五站巡迴賽事。