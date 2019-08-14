新創生態聚落節 22日台北登場

2019-08-14 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



新創生態聚落節將於8月22日登場，今（14）日主辦及協辦單位中的阿里巴巴台灣創業者基金、財團法人好食好事基金會，以及KPMG安侯建業聯合會計師事務所，共同宣布此次新創生態聚落節的新創團隊名單，屆時台灣將有50家優秀新創新星，入駐展區當中，包括被CB Insight票選為全球AI 100強的沛星科技，旅遊體驗平台KKday等。

全台首個「新創生態聚落節」將於8月22日在台北世貿三館舉辦，活動由多家創投巨擘及台灣知名企業集團攜手發起，活動預計將吸引超過上百個新創團隊、創投單位以及台灣企業共襄盛舉，匯聚完整新創生態的能量，預計將為台灣新創圈展開新頁。

阿里巴巴台灣創業者基金執行董事李治平表示，近期新創的熱門領域及趨勢，大致分為五個大方向，包括處理虛實通路整合、重構人貨場的「智慧零售」、推動傳統產業數位轉型的「智慧製造」、透過技術優化服務及營運的「企業服務」、用數位科技為消費者帶來創意娛樂服務的「文化娛樂」，以及深入探索未來生活樣貌的「美好生活」，每個方向都是傳統跟新創結合。

阿里巴巴台灣創業者基金2015年來台，今年邁入第四年，連同今年新投資的「Kabob Creative串串創意」、「KAPITO開必拓數據」、「Miniwiz小智研發」及「Tripresso旅遊咖旅行社」等四家，截至目前已投資34間新創，涵蓋AI人工智慧、機器學習、區塊鏈、電競、AR／VR、醫療科技、資訊安全等。

李治平表示，過去談新創，大多談應用甚麼技術才是趨勢，但近幾年覺得，技術是一種優勢，技術如何解決社會問題，則要有好的應用場景，這次活動想到要用主題式應用場景辦活動，比如，食農不是我們擅長的，就希望找到單位專精美好生活，因此找到好食好事基金會，多虧好食好事才接觸到食農新創。

阿里巴巴在台投資新創、幫助新創的過程中，看到許多新創公司面臨「單打獨鬥」的挑戰。李治平認為，是因為整個生態尚未完全成熟、新創與企業的鏈接也說不上是密切。因此，他形容這次活動，是他們打造生態理念的最佳實踐。

李治平指出，他們串聯了大、中、小型企業和新創夥伴們，透過彼此的合作擦出賦能火花，期許能共同推進和形塑數位經濟的未來，「我們相信生態的力量能讓新創茁壯、走上國際，就在年輕人實現夢想的同時，也希望能為台灣打造更多未來的可能。」

新創生態聚落節號召了不同面向的創投及企業，共同討論如何賦能新創、打造未來生活，主辦單位之一的財團法人好食好事基金會為台灣第一個食農加速器，致力於導入國際與創新思維，翻轉食農領域。‎

好食好事執行長歐陽思菊分享，他們關注永續培育、農業科技、創新飲食等領域的新創團隊。基金會致力協助具備早期產品與商業模式的食農新創團隊，以創新思維與科技應用，建立市場影響力，進而打造食農永續未來。這次參與新創生態聚落節希望結合跨域的力量，攜手生態圈夥伴，催生台灣食農獨角獸、將台灣新創團隊推向國際。

看好新創事業是台灣經濟成長與未來發展的重要動力，安侯建業此次一同加入打造台灣新創生態的行列。安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，美國及以色列正因生態圈完善，所以孕育出許多獨角獸，期許透過各方渠道，完備台灣新創生態聚落。」

在2019 KPMG全球科技創新聚落調查報告中指出，台北在「最有可能成為創新領導中心的城市」排名中，名列第五。郭冠纓認為，台灣具有許多創業優勢，包含豐沛的人才資源、完善的智財保護、全球半導體及電子業供應鏈重鎮及前進亞洲其他市場的絕佳地理位置等，都是新創團隊的絕佳利基點。