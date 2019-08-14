中華電信基地台結合無人機飛上天 成防救災通訊亮點

2019-08-14 15:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信與雷虎科技14日發布，將於8月15至17日舉辦的「2019台北國際航太暨國防工業及台灣無人飛行載具展」中，共同展示「中華電信空中基地台系統（ CHTUAS），透過無人機與4G/5G行動通信網路的結合，打造先進的防救災緊急通信系統。

台灣每年常因遭受地震、颱風等天然災害，造成嚴重損害，中華電信與雷虎科技合作測試「空中基地台系統」，可協助政府於第一時間投入救援，緊急提供臨時通信，以提升民眾生命與財產安全。

中華電信表是，「空中基地台系統」主要用於緊急救難通訊需求，當地面通信網路受到天災損毀，造成所有通訊中斷，中華電信衛星行動搶修車於災難現場就位後，搭配無人機酬載小型基地台快速升空，提供災區緊急通訊服務，讓災區民眾得以和外界連絡，降低因災害產生心理恐慌；協助救災指揮中心有效掌握情資，展開適當的救援行動。

「空中基地台系統」是由中華電信衛星行動搶修車、雷虎科技無人機共同組成。雷虎同軸雙旋翼無人機（CX-180 ICEMAN），可提供高度達100米定點、長滯空的飛行動力，最大起飛重量35公斤的高承載能力，搭載中華電信的4G/5G小型基地台設備，利用繫留纜線提供電力與傳輸，透過地面衛星行動搶修車上的碟型天線將訊號發送至衛星，再由衛星中繼到地面站，建構完整行動通信網路，可克服災區人車無法抵達之「通訊孤島」區域，快速提供救援單位及災區民眾回報災情，掌握黃金救援72小時等緊急通訊需求。

雷虎無人直升機載中華電信的行動通信轉發器或微型基地台打造空中基地台系統，可由地面控制站傳達訊息給機上飛控系統，預先規劃飛行路徑，發揮自主及穩定飛行的功能。