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打麻將風波 李佳芬：需要讓我們家連日子都過不下去？

台灣之星祭中元節一日限定 送1.1萬發財券

2019-08-14 15:30經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台灣之星網路門市今(14)日宣佈推出「中元節一日限定」活動，自晚上20：00起至8月15日23：59止，只要加入台灣之星LINE官方帳號好友，就可參加每人11,000發財券活動，人人都可領，4G上網吃到飽月租下殺388起，搭配發財券及資費，包括iPhone 7 等70款熱門手機0元帶走。

搶攻中元平安商機並看好暑假換機潮，台灣之星網路門市推出「中元節一日限定」活動，凡是完成綁定台灣之星LINE官方帳號好友的民眾，都可領取11,000發財券，同時提供三種不同資費方案供消費者選擇；分別是月租388享21Mbps上網吃到飽，領券手機折1,000、統編戶獨享可折1,500；月租599不限速終身上網吃到飽，領券手機折2,000、U25學生獨享可折2,500；月租999不限速終身上網吃到飽，不限身份領券手機折4,000。

台灣之星指出，領到發財券的用戶，可依需求於全館精選的70款熱門手機中任挑選，包含iPhone 7 (128G) (原價19,900)、SAMSUNG Galaxy A70(原價13,990) 、OPPO AX5s(原價6,990)等，搭配資費折價後只要0元就可直接帶走；現在加入台灣之星ＬＩＮＥ官方帳號好友，鎖定晚間20：00開始搶發財券。

台灣之星今年積極擴大門號搭購物金版圖，與各大通路合作，推出如「Yahoo超贈點」、「樂天市場購物金」等資費專案，因應中元普渡的大量民生祭祀供品需求，今日同步推出擴大購物金專案，辦門號可搭「家樂福」電子提貨券，月租388起，依照平日實際使用需求選擇上網吃到飽或電話隨你講，再送最高17,000的家樂福電子提貨券。

上網吃到飽台灣之星手機

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