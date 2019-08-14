親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

打麻將風波 李佳芬：需要讓我們家連日子都過不下去？

元太攜DCI推電子紙健康照護顯示看板 美醫院率先導入

2019-08-14 15:28經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

元太(8069)今(14)日宣布與智慧醫療照護科技解決方案商Digital, Connected, Intelligent Health Technology, Inc. (簡稱DCI)合作，推出採用電子紙的數位健康照護資訊顯示看板，取代醫院場域使用的傳統手寫白板，美國佛羅里達州那不勒斯市的Landmark醫院為全美第一家導入該系統的醫院。

元太表示，這次所發表的病患資訊顯示器(Patient Information Display，PID)與病房資訊顯示器(Room Information Display，RID)由DCI公司製造，採用具低耗電與廣視角特性的電子紙，取代醫院場域使用的傳統手寫白板，透過電子紙看板顯示電子健康記錄以確保資訊傳遞的正確性，提升醫生、醫護人員、及病患與家屬間的溝通。

元太說，美國佛羅里達州那不勒斯市的Landmark醫院為全美第一家導入該系統的醫院，Landmark醫院在美國各州共有7家分院，是致力引進創新科技來為病患提供最佳的醫療照護與提升長期健康福祉的醫院。

元太指出，與DCI共同合作打造可提升病患醫療體驗的產品，在不更改醫療照護流程的前提下，透過電子紙顯示看板及DCI在製造與軟體系統的專業能力，提供可讓醫院簡易安裝的醫療照護資訊顯示看板。有別於傳統LCD螢幕反光與藍光刺眼的顯示困擾，以反射式技術顯示的電子紙可提供如同紙張般的廣視角的舒適視覺體驗，不會干擾病患於病症治療與恢復期間的休養。

元太總經理李政昊表示，「很榮幸參與及協助Landmark醫院導入病患與病房資訊電子紙顯示看板，這樣的解決方案持續促進具有永續性且低功耗顯示技術應用更多發展可能性。元太除將持續與DCI合作，在美國醫院導入下世代智慧照護解決方案，也將持續在全球推廣電子紙在醫療場域的應用」。

根據哈佛醫學院風險管理基金會的CRICO strategies於2015年研究不當治療風險與溝通錯誤的關係報告顯示，2009~2013年，高達3成的醫療處置失當是因溝通錯誤所造成，其中的44%是因為溝通錯誤所致的不當醫療，對病患造成嚴重的傷害或死亡。

根據統計，在效率不彰的溝通系統下，護理人員每天平均浪費45分鐘，使美國的醫院每年平均產生100萬美元的成本。此外，管理顧問公司埃哲森(Accenture)2017年的報告指出，美國的醫院因溝通不良所造成的成本花費每年約120億美元。

元太攜DCI推出採用電子紙的數位健康照護資訊顯示看板。圖／元太提供
元太攜DCI推出採用電子紙的數位健康照護資訊顯示看板。圖／元太提供
分享

電子紙元太

相關新聞

中華電信基地台結合無人機飛上天 成防救災通訊亮點

2019-08-14 15:35

貿易戰擺盪 代工廠多陣地防災

2019-08-14 14:33

美延對部分陸貨加稅 蘋果代工4雄慶賀

2019-08-14 14:33

中華電信5G論壇 跨領域應用聚焦自駕車

2019-08-14 14:27

台積電核准逾2000億預算 漢唐京鼎股價走揚

2019-08-14 11:56

2019年全球市值百大企業 台積電退步14名

2019-08-14 11:05

改從台灣出貨 NB代工四雄準備好了

2019-08-14 00:45

提升獲利 代工廠強攻非PC

2019-08-14 00:44

三星Note 10登台 頂規 3.99萬

2019-08-14 00:42

權桂賢：看好台灣市場 推動5G最佳體驗

2019-08-14 00:41

廣達產能回台 「準備好了」

2019-08-14 00:05

華碩：人民幣匯率風險上升

2019-08-13 23:36

鴻海旗下FII 上半年賺246億

2019-08-13 23:35

鴻海砸7.9億元 擴大越南投資

2019-08-13 22:29

因應貿易戰 佳世達推「分流」策略

2019-08-13 14:24

矽力第2季每股賺7.68元 登IC設計每股獲利王

2019-08-13 11:46

品牌大廠手機齊發超旺！供應鏈有望雨露均霑

2019-08-13 09:56
看更多

熱門文章

查獲多項缺失 金管會對這兩家壽險公司開罰百萬

2019-08-13 19:38

強強攜手 富邦、漢來高雄開百貨

2019-08-14 00:07

改從台灣出貨 NB代工四雄準備好了

2019-08-14 00:45

交易錄音檔不見了！ 這家銀行被金管會罰200萬元

2019-08-13 18:26

股匯雙殺！新台幣重貶1.06角收31.506元

2019-08-13 16:19

基本工資若調漲 商總：恐現閉店潮

2019-08-14 00:36

基本工資審議明登場 資方：若調漲衍生閉店潮、裁員

2019-08-13 21:25

哈日族笑了！日圓跳水重返0.29字頭 慢一天換匯省很多

2019-08-14 10:08

香港816醞釀擠兌 中信金總座：香港分行不受影響

2019-08-13 16:19

長榮砸545億 擴充運力

2019-08-14 00:39

中華電信人事調整 林昭陽將接總公司行政執行副總

2019-08-13 20:38

鴻海砸7.9億元 擴大越南投資

2019-08-13 22:29

巨大Q2威風 獲利創新高

2019-08-14 00:43

台版CRS明年上路 券商當心

2019-08-13 23:19

央行還沒降息 為何我國10年公債殖利率跌至歷史新低？

2019-08-13 19:33

國際動盪帶動日圓走升 兌新台幣創33月以來新高

2019-08-13 18:27

香港816擠兌潮？ 中信金：台資銀行都不會受到影響

2019-08-14 00:09

中信金：百億財管商機來了

2019-08-13 23:48

基本工資漲不漲？ 勞資決戰周三揭分曉

2019-08-14 05:48

基本工資審議估調漲3~5% 許銘春：絕對不是「喊價」

2019-08-14 12:03

鴻海旗下FII 上半年賺246億

2019-08-13 23:35

慶富案後三方協議首例 兆豐主辦中信造船41.9億聯貸簽約

2019-08-13 21:20

恐慌情緒蔓延 新台幣貶破31.5元關卡

2019-08-13 23:29

駐外高官、經濟部長姪子遭控性騷擾 沈榮津回應了

2019-08-14 10:57

基本工資審議 勞方盼漲8%、資方喊調1.29%

2019-08-14 15:13

2019年全球市值百大企業 台積電退步14名

2019-08-14 11:05

「反送中」對香港業務目前沒影響？中信金總座這麼說

2019-08-13 17:06

影／基本工資審議會登場！ 勞資較勁 加不加薪就看今天

2019-08-14 10:36

境外資金匯回財管商機多大？中信金估百億元

2019-08-13 16:03

提升獲利 代工廠強攻非PC

2019-08-14 00:44

降息預期 10年債得標利率新低

2019-08-13 23:31

台積電核准逾2000億預算 漢唐京鼎股價走揚

2019-08-14 11:56

三星Note 10登台 頂規 3.99萬

2019-08-14 00:42

勞資大過招 基本工資漲幅周三決戰

2019-08-14 00:19

廣達產能回台 「準備好了」

2019-08-14 00:05

龍巖李世聰 賣2%彰銀股

2019-08-13 23:49

經濟解析／代工廠轉移中國產能 回不去了

2019-08-14 12:28

新台幣開盤勁揚9.6分 早盤狂漲2.66角

2019-08-14 09:11

基本工資審議 高教工會籲月薪2萬9972元、時薪191元

2019-08-14 12:23

台泥資源整合 強攻鋰電池

2019-08-14 00:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top