元太攜DCI推電子紙健康照護顯示看板 美醫院率先導入

2019-08-14 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



元太(8069)今(14)日宣布與智慧醫療照護科技解決方案商Digital, Connected, Intelligent Health Technology, Inc. (簡稱DCI)合作，推出採用電子紙的數位健康照護資訊顯示看板，取代醫院場域使用的傳統手寫白板，美國佛羅里達州那不勒斯市的Landmark醫院為全美第一家導入該系統的醫院。

元太表示，這次所發表的病患資訊顯示器(Patient Information Display，PID)與病房資訊顯示器(Room Information Display，RID)由DCI公司製造，採用具低耗電與廣視角特性的電子紙，取代醫院場域使用的傳統手寫白板，透過電子紙看板顯示電子健康記錄以確保資訊傳遞的正確性，提升醫生、醫護人員、及病患與家屬間的溝通。

元太說，美國佛羅里達州那不勒斯市的Landmark醫院為全美第一家導入該系統的醫院，Landmark醫院在美國各州共有7家分院，是致力引進創新科技來為病患提供最佳的醫療照護與提升長期健康福祉的醫院。

元太指出，與DCI共同合作打造可提升病患醫療體驗的產品，在不更改醫療照護流程的前提下，透過電子紙顯示看板及DCI在製造與軟體系統的專業能力，提供可讓醫院簡易安裝的醫療照護資訊顯示看板。有別於傳統LCD螢幕反光與藍光刺眼的顯示困擾，以反射式技術顯示的電子紙可提供如同紙張般的廣視角的舒適視覺體驗，不會干擾病患於病症治療與恢復期間的休養。

元太總經理李政昊表示，「很榮幸參與及協助Landmark醫院導入病患與病房資訊電子紙顯示看板，這樣的解決方案持續促進具有永續性且低功耗顯示技術應用更多發展可能性。元太除將持續與DCI合作，在美國醫院導入下世代智慧照護解決方案，也將持續在全球推廣電子紙在醫療場域的應用」。

根據哈佛醫學院風險管理基金會的CRICO strategies於2015年研究不當治療風險與溝通錯誤的關係報告顯示，2009~2013年，高達3成的醫療處置失當是因溝通錯誤所造成，其中的44%是因為溝通錯誤所致的不當醫療，對病患造成嚴重的傷害或死亡。