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打麻將風波 李佳芬：需要讓我們家連日子都過不下去？

中華電攜手雷虎 展出空中基地台系統

2019-08-14 14:48經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中華電(2412)與雷虎科技今(14)日宣發布，將在8月15~17日舉辦的「2019台北國際航太暨國防工業及台灣無人飛行載具展」中，共同展示「中華電信空中基地台系統(Chunghwa Telecom Unmanned Air Systems; CHTUAS)」，透過無人機4G/5G行動通信網路的結合，打造先進的防救災緊急通信系統。

台灣每年常因遭受地震、颱風等天然災害，造成嚴重損害，中華電與雷虎合作測試的「空中基地台系統」，可協助政府在第一時間投入救援，緊急提供臨時通信，提升民眾生命與財產安全。

「空中基地台系統」主要用在緊急救難通訊需求，當地面通信網路受到天災損毀，造成所有通訊中斷，中華電信衛星行動搶修車於災難現場就位後，搭配無人機酬載小型基地台快速升空，提供災區緊急通訊服務，讓災區民眾得以和外界連絡，降低因災害產生之心理恐慌；協助救災指揮中心有效掌握情資，展開適當的救援行動。

「空中基地台系統」是由中華電衛星行動搶修車、雷虎無人機共同組成；雷虎同軸雙旋翼無人機(CX-180 ICEMAN)，可提供高度達100米定點、長滯空的飛行動力，最大起飛重量35公斤的高承載能力，搭載中華電的4G/5G小型基地台設備，建構完整行動通信網路，可克服災區人車無法抵達的「通訊孤島」區域，快速提供救援單位及災區民眾回報災情，掌握黃金救援72小時等緊急通訊需求。

雷虎無人直升機(T-150 MAVERICK)承載中華電信的行動通信轉發器或微型基地台(Repeater/Relay)，連結CX-180 ICEMAN無人機的4G/5G通訊基站，使訊號覆蓋範圍再擴展。空中基地台系統可由地面控制站傳達訊息給機上飛控系統，預先規劃飛行路徑，發揮自主及穩定飛行的功能。

中華電與雷虎合作開發「中華電信空中基地台系統」，結合4G/5G行動通信與無人機技術，開創新的應用領域。未來雙方將繼續合作，期能扮演帶領國內相關產業，發展行動通信與無人機技術整合應用。

中華電、雷虎合作展出「空中基地台系統」。(圖:中華電提供)
中華電、雷虎合作展出「空中基地台系統」。(圖:中華電提供)
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中華電信4G無人機

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