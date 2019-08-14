元太攜智慧醫療解決方案商 推電子紙健康照護看板

2019-08-14 14:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



元太（8069）今（14）日宣布與智慧醫療照護科技解決方案商Digital, Connected, Intelligent Health Technology, Inc.（DCI）合作，推出採用電子紙的數位健康照護資訊顯示看板。

元太表示，此次所發表的病患資訊顯示器（Patient Information Display，PID）與病房資訊顯示器（Room Information Display，RID）由DCI公司製造，採用具低耗電與廣視角特性的電子紙，取代醫院場域使用的傳統手寫白板，透過電子紙看板顯示電子健康記錄以確保資訊傳遞的正確性，提升醫生、醫護人員、以及病患與家屬間的溝通。

元太總經理李政昊表示，元太很榮幸參與及協助Landmark醫院導入病患與病房資訊電子紙顯示看板，這樣的解決方案持續促進具有永續性且低功耗顯示技術應用更多發展可能性。此外，元太科技除將持續與DCI合作，於美國醫院導入下世代智慧照護解決方案，也將持續於全球推廣電子紙在醫療場域的應用。

DCI執行長Charlie Alvarez也說，結合領先電子紙技術的病患與病房顯示看板，讓我們可以為Landmark醫院的醫療照護人員提供無縫溝通的工具，幫助他們在醫院日常營運中，維持良好的醫療與照護品質，這也是Landmark醫院院長Kapp博士與其團隊所認同醫療創新的重要價值。

美國佛羅里達州那不勒斯市的Landmark醫院，為全美第一家導入該系統的醫院，Landmark醫院在美國各州共有七家分院，是致力引進創新科技來為病患提供最佳的醫療照護與提升長期健康福祉的醫院。

元太與DCI共同合作打造可提升病患醫療體驗的產品，在不更改醫療照護流程的前提下，透過電子紙顯示看板及DCI在製造與軟體系統的專業能力，提供可讓醫院簡易安裝的醫療照護資訊顯示看板。而有別於傳統LCD螢幕反光與藍光刺眼的顯示困擾，以反射式技術顯示的電子紙可提供如同紙張般的廣視角的舒適視覺體驗，不會干擾病患於病症治療與恢復期間的休養。

根據哈佛醫學院風險管理基金會的CRICO strategies，於2015年研究不當治療風險與溝通錯誤的關係報告顯示，2009年至2013年，高達三成的醫療處置失當是因溝通錯誤所造成，其中的44%是因為溝通錯誤所致的不當醫療，對病患造成嚴重的傷害或死亡。據統計，在效率不彰的溝通系統下，護理人員每天平均浪費45分鐘，使美國的醫院每年平均產生1百萬美元的成本。

此外，管理顧問公司埃哲森（Accenture）於2017年的報告指出，美國的醫院因溝通不良所造成的成本花費每年約120億美元。

DCI的病患與病房顯示看板，正是避免傳統溝通錯誤的最新技術解決方案。病房資訊顯示看板設置於病房外的，病患資訊顯示看板裝於病房內，兩項產品透過中央管理系統（Central Management System）的無線傳輸更新資訊，有助整個醫院與醫療體系之間的資訊流通性。