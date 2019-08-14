親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

擔任市長沒打過麻將？林智鴻PO照：韓是記錯還是說謊？

每年貢獻3,000億營收 2020研發替代役申請9月5日截止

2019-08-14 11:47經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

企業注意！平均每年可為產業界貢獻3,000億元營收的研發替代役，2020年員額已於今年8月5日開放線上申請，並於9月5日截止，內政部提醒有意願的用人單位踴躍報名。

內政部今（14）日指出，研發替代役自2008年推動以來，提供產業界穩定的研發人才，役男也可服役就業無縫接軌，受到產業與社會各界的肯定，成功為國攬才、育才與留才。

內政部表示，10幾年來已有超過4萬名役男在中科院、中研院等一流研究機構，以及台積電、聯發科等國家重點發展產業服研發替代役，累積發表3,499件專利及8,814篇論文，每年各用人單位回報全體役男營業收入貢獻平均約達3,000億元，對我國產業發展影響深遠。

根據役政署統計，2018年研發替代役平均月薪博士役男為69,457元、碩士役男為47,906元，相較於2017年分別提升5.3%及3.4%，顯見企業願意提供優渥薪資待遇等誘因，吸引優秀役男投入科技研發，促進產業升級。

內政部指出，2020年研發替代役是以82年次以前出生役男為甄選對象，役期為三年。

自開放申請迄今，已有多家半導體、資訊、電子產業及重要研究機構等單位申請員額，可見企業求才若渴，並視研發替代役為其進用優質研發人才的重要管道。

役男內政部

相關新聞

改從台灣出貨 NB代工四雄準備好了

2019-08-14 00:45

台積電核准逾2000億預算 漢唐京鼎股價走揚

2019-08-14 11:56

提升獲利 代工廠強攻非PC

2019-08-14 00:44

三星Note 10登台 頂規 3.99萬

2019-08-14 00:42

權桂賢：看好台灣市場 推動5G最佳體驗

2019-08-14 00:41

廣達產能回台 「準備好了」

2019-08-14 00:05

華碩：人民幣匯率風險上升

2019-08-13 23:36

鴻海旗下FII 上半年賺246億

2019-08-13 23:35

鴻海砸7.9億元 擴大越南投資

2019-08-13 22:29

因應貿易戰 佳世達推「分流」策略

2019-08-13 14:24

矽力第2季每股賺7.68元 登IC設計每股獲利王

2019-08-13 11:46

品牌大廠手機齊發超旺！供應鏈有望雨露均霑

2019-08-13 09:56
看更多

熱門文章

老翁過世前一個月300萬存款提領一空 仍難逃遺產稅

2019-08-13 14:51

查獲多項缺失 金管會對這兩家壽險公司開罰百萬

2019-08-13 19:38

交易錄音檔不見了！ 這家銀行被金管會罰200萬元

2019-08-13 18:26

改從台灣出貨 NB代工四雄準備好了

2019-08-14 00:45

股匯雙殺！新台幣重貶1.06角收31.506元

2019-08-13 16:19

強強攜手 富邦、漢來高雄開百貨

2019-08-14 00:07

基本工資若調漲 商總：恐現閉店潮

2019-08-14 00:36

基本工資審議明登場 資方：若調漲衍生閉店潮、裁員

2019-08-13 21:25

香港816醞釀擠兌 中信金總座：香港分行不受影響

2019-08-13 16:19

長榮砸545億 擴充運力

2019-08-14 00:39

中華電信人事調整 林昭陽將接總公司行政執行副總

2019-08-13 20:38

哈日族笑了！日圓跳水重返0.29字頭 慢一天換匯省很多

2019-08-14 10:08

鴻海砸7.9億元 擴大越南投資

2019-08-13 22:29

巨大Q2威風 獲利創新高

2019-08-14 00:43

國際動盪帶動日圓走升 兌新台幣創33月以來新高

2019-08-13 18:27

央行還沒降息 為何我國10年公債殖利率跌至歷史新低？

2019-08-13 19:33

香港816擠兌潮？ 中信金：台資銀行都不會受到影響

2019-08-14 00:09

台版CRS明年上路 券商當心

2019-08-13 23:19

中信金：百億財管商機來了

2019-08-13 23:48

基本工資漲不漲？ 勞資決戰周三揭分曉

2019-08-14 05:48

慶富案後三方協議首例 兆豐主辦中信造船41.9億聯貸簽約

2019-08-13 21:20

恐慌情緒蔓延 新台幣貶破31.5元關卡

2019-08-13 23:29

鴻海旗下FII 上半年賺246億

2019-08-13 23:35

「反送中」對香港業務目前沒影響？中信金總座這麼說

2019-08-13 17:06

境外資金匯回財管商機多大？中信金估百億元

2019-08-13 16:03

降息預期 10年債得標利率新低

2019-08-13 23:31

勞資大過招 基本工資漲幅周三決戰

2019-08-14 00:19

提升獲利 代工廠強攻非PC

2019-08-14 00:44

三星Note 10登台 頂規 3.99萬

2019-08-14 00:42

駐外高官、經濟部長姪子遭控性騷擾 沈榮津回應了

2019-08-14 10:57

廣達產能回台 「準備好了」

2019-08-14 00:05

龍巖李世聰 賣2%彰銀股

2019-08-13 23:49

徐永明：最低工資法儘速立法 別再成蔡英文選舉口號

2019-08-13 12:53

台泥資源整合 強攻鋰電池

2019-08-14 00:39

台幣狂震 央行阻貶

2019-08-13 23:27

基本工資審議明登場 勞長：盼能往調升方向走

2019-08-13 15:39

影／基本工資審議會登場！ 勞資較勁 加不加薪就看今天

2019-08-14 10:36

境外資金匯回 手續費商機上看百億元

2019-08-13 20:48

名家觀點／審查財報…董事們責任重大

2019-08-14 00:33

2019年全球市值百大企業 台積電退步14名

2019-08-14 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top