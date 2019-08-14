每年貢獻3,000億營收 2020研發替代役申請9月5日截止

2019-08-14 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



企業注意！平均每年可為產業界貢獻3,000億元營收的研發替代役，2020年員額已於今年8月5日開放線上申請，並於9月5日截止，內政部提醒有意願的用人單位踴躍報名。

內政部今（14）日指出，研發替代役自2008年推動以來，提供產業界穩定的研發人才，役男也可服役就業無縫接軌，受到產業與社會各界的肯定，成功為國攬才、育才與留才。

內政部表示，10幾年來已有超過4萬名役男在中科院、中研院等一流研究機構，以及台積電、聯發科等國家重點發展產業服研發替代役，累積發表3,499件專利及8,814篇論文，每年各用人單位回報全體役男營業收入貢獻平均約達3,000億元，對我國產業發展影響深遠。

根據役政署統計，2018年研發替代役平均月薪博士役男為69,457元、碩士役男為47,906元，相較於2017年分別提升5.3%及3.4%，顯見企業願意提供優渥薪資待遇等誘因，吸引優秀役男投入科技研發，促進產業升級。

內政部指出，2020年研發替代役是以82年次以前出生役男為甄選對象，役期為三年。

自開放申請迄今，已有多家半導體、資訊、電子產業及重要研究機構等單位申請員額，可見企業求才若渴，並視研發替代役為其進用優質研發人才的重要管道。