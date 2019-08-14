2019年全球市值百大企業 台積電退步14名

2019-08-14 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



一家投顧公司認為，台積電是「晶片技術的領導廠商」，使台灣「成為不容忽視的大獎」。路透 分享 facebook 資誠聯合會計師事務所今（14）日發布《2019全球市值百大企業排名》分析報告，台灣唯一進榜的企業為台積電（2330），今年以市值2,060億美元排行第37名，較去年第23名下滑14名，市值年減140億美元，減幅6.3%。

根據資誠調查，2019年全球百大企業總市值為21兆美元，再度創下歷史新高，但成長速度趨緩，去年增幅15%，今年只有約5%，增加10,400億美元。

資誠指出，今年美國共有54家企業入榜，家數與去年相同，企業總市值約13.3兆美元，占全球百大企業市值63%，較去年增加1.1兆美元或9%，主因是美國擁有強健的經濟環境。

包括中國大陸、香港、台灣的大中華區共有15家企業進榜，市值占全球百大企業比率較去年減少4%，主要受到貿易局勢的不確定性及其對當地市場信心的影響。

歐洲今年則有20家企業入榜，較去年減少3家，市值占全球百大企業比率較去年減少5%，主要受到英國脫歐的不確定等地緣政治影響。

資誠審計服務營運長梁華玲表示，雖然美國仍然是全球市值百大企業榜中的強國，但中國、印度和其他發展中市場的貢獻將會越來越大。

例如，受惠於印度強勁的內需市場，信實工業和塔塔顧問的市值大幅成長，前者重返市值百強榜，後者則是今年首度入榜。

資誠指出，2019年全球前十大市值企業由科技業及電子商務產業主導，依序為微軟、蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet 、波克夏海瑟威、Facebook、阿里巴巴、騰訊、嬌生 、埃克森美孚。

微軟今年擠下蘋果，奪下全球市值最大企業的寶座，過去一年來市值增加2,020億美元或29%，升至9,050億美元，主要受惠於微軟成功轉型為雲端運算公司。第二名的蘋果市值為8,960億美元，八年來首度未成為全球市值最大企業，過去一年市值增加5%。

在產業方面，今年科技業持續領先金融業，以56,910億美元再度成為全球市值最大的產業；金融業以37,960億美元居於第二，較去年同期減少3%；生技產業爬升至第三名，市值約27,290億美元，較去年成長15%，表現相對亮眼。

資誠分析，全球百大獨角獸企業的估值成長6%，來到8,150億美元，其中將近半數獨角獸來自美國（估值4,340億美元），大中華區則占了31家（估值2,570億美元）；全球市值最大的獨角獸是抖音的母公司「北京字節跳動科技公司」，估值為750億美元。

梁華玲指出，雖然科技行業的表現並不像前幾年那麼強勁，但持續在全球市值百強中佔據主導地位，尤其是美國的科技巨擘，但長期來看，大中華區的科技公司可望嶄露頭角，例如大中華區的獨角獸占全球百大獨角獸超過三成，而獨角獸是未來IPO或企業併購的重要來源，這代表著未來全球市值百強會有更多來自大中華區的企業。