廣達及緯創第2季獲利 表現不俗

2019-08-13 21:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



代工廠2019年第2季財報，以廣達及緯創表現較佳，不論是季增或年增，均出現成長態勢，至於仁寶第2季獲利季增33%，但出現年衰退，英業達第2季獲利，則是季減與年減的態勢。

廣達2019年第2季稅後純益39.68億元，季增27%，年增12.2%，第2季每股純益（EPS）1.03元，第1季為0.81元，去年同期為0.92元。該公司2019上半年稅後純益70.91億元，年增13.1%，上半年EPS為1.83元，優於去年同期的1.63元。

廣達董事長林百里今（13）日表示，2019年第2季的營收與獲利均成長，他個人蠻滿意的，主要是美國上半年景氣很好，需求不錯所帶動，並不是品牌廠提前備貨的效應，雖然將面臨貿易戰，興起大風大浪，但廣達已經做好準備了。

廣達表示，2019年第2季該公司全產品線的出貨都比第1季好，其中筆電出貨量季成長20%，非PC的成長，也比往年成長更多，推升該公司第2季的獲利。

仁寶2019年第2季稅後純益17.91億元，季增33%，年減14%，第2季EPS為0.41元，優於第1季的0.31元，較去年同期的0.48元減少。仁寶2019上半年稅後純益31.42億元，年減10%，上半年EPS為0.72元，也較去年同期的0.8元衰退。

仁寶表示，2019年第2季筆電與非筆電產品出貨均成長三成，筆電營收占比約七成、非筆電三成。受到研發支出增加，及產品組合影響，加上新廠折舊攤提，使得第2季獲利較去年同期衰退。

英業達2019年第2季稅後純益13.65億元，季減19.56%，年減38.98%，第2季EPS為0.38元，第1季EPS為0.47元，去年同期EPS為0.62元。英業達2019上半年稅後純益30.61億元，年減12.74%，上半年EPS為0.85元，較去年同期的0.98元衰退。

英業達表示，獲利衰退主要是筆電占營收達50%，筆電的毛利率較差，伺服器產品因為以機櫃型式出貨較多，毛利率也不好，所以是產品組合不佳的因素。