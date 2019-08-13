因應PC零成長 代工廠積極發展新產品

2019-08-13 21:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



代工廠包括廣達、仁寶、英業達與緯創等，2019年均積極發展非個人電腦（PC）的產品，以提升獲利，雖然PC產品已經不成長，不過，穿戴裝置、物聯網（IoT）、伺服器、5G與人工智慧（AI）等產品，仍將以兩位數成長。

廣達今（13）日舉行法說會，董事長林百里表示，雖然廣達的老東西（筆電）只成長一點，但是新東西成長很快，例如5G與AI都是新的東西，像是雲端產品會有很好的成長，每年雙位數成長維持不變。

林百里說，廣達出貨雲端伺服器給美國的四大雲端服務供應商（CSP），其中有兩家CSP是靠廣告收費，廣告收入在下半年比較多，上半年較少，使得廣達在下半年跟著比較忙碌。

林百里說，像智慧醫療未來也會有很好的成績，廣達從四個項目切入智慧醫療，包括裝置、設備、病床，到醫療雲端設備，將使得醫院從裝置到資料中心（data center）都會有完整的運作。

仁寶總經理翁宗斌說，仁寶2019年在伺服器、車用產品、IoT裝置等，都是倍數以上成長，主要是基期仍低，預期這類產品今年將占營收達到10%，至於非PC產品，例如穿戴裝置及平板電腦等，2019年也將以兩位數來成長。

由於廣達與仁寶是Apple Watch主力供應商，蘋果2019年又新增中國大陸的立訊為代工廠，是否會影響到台廠出貨量? 廣達與仁寶今天均不評論單一客戶與產品。