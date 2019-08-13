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鴻海上半年每股賺2.66元 優於去年同期

2019-08-13 20:49經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海（2317）今（13）日公告董事會通過財報數字，上半年每股稅後純益（EPS )約為2.66元，第2季每股稅後純益1.23元，優於去年同期。

鴻海今年首季每股稅後純益約1.43元。鴻海財報顯示，第2季淨利170.54億元，季減14%、年增21.8%。上半年淨利368.79億元，年成長10.8%。

鴻海財報

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