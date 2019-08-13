台積電第2季每股配息2.5元 12月19日除息

2019-08-13 20:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



台積電今日舉行董事會，核准第2季每股將配息2.5元，訂於12月19日除息、明年1月16日發放股息。台積電經營團隊稍早透露，股東明年每股配息仍可領到10元。

台積電在今年股東常會後，正式實施每季配發股息。稍早董事會已核准今年第1季股息為每股2元，將在9月19日除息、10月17日發放。

台積電昨天董事會再核准第2季每股現金股息2.5元，並訂12月19日除息，2020年1月16日發放。

台積電董事會也通過財務長兼發言人人事調整，核准副財務長黃仁昭升任副總經理暨財務長兼發言人，自9月1日起生效，接下財務長兼發言人何麗梅的棒子；何麗梅將負責歐亞業務。另外核准研發組織先進設備暨模組發展二處資深處長章勳明升任副總經理。

黃仁昭20年前就進入台積電，資歷深厚，近幾年掌管台積電龐大資本投資、資金配置、風險管理及策略投資等重要財務規劃角色。在未進台積電前，黃仁昭在外商銀行任職長達16年，先後待過摩根大通、波士頓銀行等五家外資金融機構，後經前安泰銀行董事長丁予康介紹給台積電前財務長張孝威，進入台積電。

台積電董事會昨天也核准2009.09億元資本預算，將用以興建廠房、建置、擴充及升級先進製成產能，並將建置特殊製程產能，以及第4季研發資本預算與經常性資本預算。