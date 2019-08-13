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中華電信人事調整 林昭陽將接總公司行政執行副總

2019-08-13 20:38經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

中華電信今天董事會，通過部分人事異動。中華電信南區分公司總經理林昭陽將接任中華電信總公司行政執行副總經理，由宏華國際股份有限公司董事長張義豐接任南區分公司總經理。

中華電信

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