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重話批韓國瑜將被開除黨籍 陳宏昌沈寂1天傳訊反嗆

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定穎出售桃園廠 目標年內完成交易

2019-08-13 19:40經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

定穎電子（6251）今（13）日公告董事會決議通過以標售方式出售桃園廠事宜，據了解，該廠預定10月開標並於年內完成交易，可認列相關利益。

定穎提到，為配合桃園廠產能移轉，擬以標售方式出售桃園廠之土地及廠房。其次，本標售案已取得二家專案估價報告。後續辦理本標售案之相關事項，包括但不限於簽訂相關必要契約，擬授權公司董事長全權處理之。

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