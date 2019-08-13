定穎出售桃園廠 目標年內完成交易

2019-08-13 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



定穎電子（6251）今（13）日公告董事會決議通過以標售方式出售桃園廠事宜，據了解，該廠預定10月開標並於年內完成交易，可認列相關利益。

定穎提到，為配合桃園廠產能移轉，擬以標售方式出售桃園廠之土地及廠房。其次，本標售案已取得二家專案估價報告。後續辦理本標售案之相關事項，包括但不限於簽訂相關必要契約，擬授權公司董事長全權處理之。