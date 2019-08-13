工研院攜手UCLA工學院 開發AI機器人

2019-08-13 15:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



為培育世界級頂尖人才，對國內產業注入更豐沛創新能量，工研院與加州大學洛杉磯分校工學院（UCLA Samueli School of Engineering）今（13）日宣布攜手開發前瞻AI機器人技術，建立人工智慧與機器人產學研合作網絡。

並由工研院院長劉文雄與加州大學洛杉磯分校工學院院長Jayathi Murthy共同簽署合作備忘錄，展開「接橋計畫」，以「組織對組織」的合作方式，接軌國際頂尖機構共同研發及培育跨領域菁英人才，雙方將就未來人工智慧機器人技術藍圖，進行跨領域前瞻研究，並聚焦市場需求加速AI人工智慧產業化。首批工研院研發人員，將於9月前往UCLA進行交流。

在全球化的競爭浪潮下，人才是國家最重要的資源，也是產業榮衰的關鍵，具備世界觀與跨領域專長的人才，將越來越被企業所重視。日前台積電創辦人張忠謀出席「科技發展策略高峰圓桌會議」，再三強調人才的重要性，指出台灣科技發展人才是關鍵。

工研院積極與國際頂尖研究機構進行人才交流合作，培養菁英研發人才的宏觀視野、提升研發層次；另一方面與產業緊密連結，以市場導向進行創新研發，同時引進國際間最新的科技趨勢。面對不同產業需求，工研院以跨領域的研發環境，及接軌產業的優勢，作為產業與學術界的橋樑，橋接國際合作資源，所培育之科技人才，備受業界重視，迄今已擴散超過2.5萬人至產業界，更不乏上市櫃公司CEO，帶動一波波產業發展。

工研院院長劉文雄表示，隨著工業4.0時代來臨，全球製造業將展開大規模的跨領域技術創新。台灣擁有厚實的研發能力與產業基礎，一定要掌握這波智慧製造的轉型契機，開拓新藍海市場。

UCLA工學院在全美排名名列前茅，擁有優異的科研成果與產學資源，此次合作項目是備受矚目的AI人工智慧機器人，預期雙方將共同發展具市場價值的人工智慧機器人解決方案，例如手工具、運動器材等適合快速進入商品化的新科技，讓人工智慧商品產業化並快速進入市場。

UCLA工學院院長Jayathi Murthy表示，我們樂見結合彼此的研發專長，激盪出更多創新成果。工研院是尖端研發機構，UCLA與工研院攜手合作將鏈結最新AI人工智慧機器人研究與技術。

工研院積極培養國內研發人才的世界觀及創新能力，迄今已安排近200位重點研發菁英，帶著前瞻創新計畫前往國際頂尖研究機構，進行半年至一年的交流與研究，透過跨領域前瞻研發及培育優秀人才，接軌產業需求，帶動產業化效益。