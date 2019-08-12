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佳世達三箭齊發 集團再添三成員

2019-08-12 23:21經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

佳世達（2352）今天舉行法說會，公布聯合艦隊再添新夥伴。近期董事會已通過三項投資案，包括聚碩科技、勝品電通和明基血液淨化，持續擴大智慧方案、醫療布局並優化現有事業。對於美中貿易戰，佳世達董事長陳其宏表示，佳世達早已有因應對策，機會是留給有準備的人，也希望台灣產業能把握此次「危機就是轉機」的契機。

佳世達並公布第2季財報，第2季在友通、其陽、拍檔等成員帶動下，毛利率以14%再度刷新2013年來單季新高紀錄，稅後純益10.42億元，季增17%，年增30%，單季每股稅後純益0.53元，累計上半年每股稅後純益0.98元。

陳其宏表示，佳世達以聯盟式成長策略領導，營造佳世達和大聯盟成員都可以共同成長的集團資源平台，從友通、其陽等都看到綜效，因此獲得更多夥伴肯定而加入。歡迎聚碩、勝品等新成員加入，期待創造互惠、多贏之局面，推動彼此轉型升級，提升多方股東價值。

佳世達指出，佳世達參與聚碩私募案，以18.2億元取得35%股權，成為聚碩最大股東，雙方整合優勢後，將可提供客戶更加高度軟硬整合的智慧解決方案。佳世達也宣布參與勝品私募案，優化現有事業布局。看好中國大陸血液淨化市場仍在高度擴張階段，佳世達投資明基血液淨化公司，藉此獲得透析市場與通路，延伸和強化佳世達的透析事業版圖。

佳世達陳其宏私募案

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