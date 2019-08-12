親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

香港機場示威者陸續離開 示威者已少三分之二

宏碁贊助奧林匹亞競賽 劃下完美句點

2019-08-12 18:58經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

宏碁公司為2019年國際資訊奧林匹亞競賽（International Olymp...
宏碁公司為2019年國際資訊奧林匹亞競賽（International Olympiad in Informatics, IOI）贊助商。謝幕典禮選在被稱為世界最偉大建築師之一的札哈．哈蒂（Zaha Hadid）所設計的阿利耶夫文化中心（Heydar Aliyev Center）舉行。圖/宏碁提供
分享
宏碁公司為2019年國際資訊奧林匹亞競賽（International Olympiad in Informatics, IOI）贊助商，競賽總共吸引88個國家及超過600位學生、老師及專家共襄盛舉，經過8天的激烈競賽後已於11日落幕，謝幕典禮選在被稱為世界最偉大建築師之一的札哈．哈蒂（Zaha Hadid）所設計的阿利耶夫文化中心（Heydar Aliyev Center）舉行，該建築也被列為世界建築傑作之一，為2019年國際資訊奧林匹亞競賽畫下完美的句點。

宏碁為2019年國際資訊奧林匹亞競賽官方贊助商，在8月4日至11日於亞塞拜然首都巴庫所舉辦的賽事期間，宏碁贊助賽事所需設備及管理系統，賽後，也捐贈宏碁產品提供亞塞拜然ADA大學及其教育部做為教育推廣，以期許年輕科學家在電腦科學計畫中持續努力。

教育是宏碁回饋社會的重點之一，長期以來更以「打破人與科技的藩籬」作為提供社會正向影響使命的根基。因此，宏碁熱情支持年輕的科學家致力在快速發展的科學、科技及數學等領域，同時也希望透過科技確保下一代具備技術及教育的能力，為將來做好準備，成為未來的領導者及創新家。

宏碁奧林匹亞

相關新聞

日月光砸23.26億元擴高雄廠 向宏璟建設購新廠辦

2019-08-12 17:37

打數位轉型戰 KPMG調查逾半企業增加IT預算

2019-08-12 14:55

由田董座：美中貿易戰影響不大 客戶訂單更集中

2019-08-12 14:53

由田上半年每股賺4.97元 看好AOI半導體、5G應用前景

2019-08-12 14:35

佳世達揭曉Q2財報 連兩季毛利率創高

2019-08-12 14:30

富喬7月營收4.38億元 月增逾32%

2019-08-12 14:29

由田董座：看好AOI應用 攻5G檢測

2019-08-12 14:29

台積電7月營收較上月小減1.3% 第3季展望樂觀

2019-08-12 14:26

愛立信調查：5G普及速度超出預期

2019-08-12 13:40

人工智慧取代人類工作 亞太危機尤勝全球

2019-08-12 13:25

旺季效應帶動 法人估宏碁第3季雙率雙升

2019-08-12 12:33

巨路上半年每股盈餘4.12元 年增35.5%

2019-08-12 11:54

台系面板三雄 衝車用面板

2019-08-12 11:43

多少人的工作將被AI取代？ 全球高階主管這樣看

2019-08-12 11:16

家登7月營收回檔 月減26.7%

2019-08-12 09:54

頎邦7月營收單月新高 今年獲利拚歷史次高

2019-08-12 09:49

日月光投控7月營收月增15.2% 第3季業績看增2成

2019-08-12 09:20

貿易戰效應 鴻海集團擴越南產能

2019-08-12 00:08

夏普新手機 16日在台亮相

2019-08-12 00:06

鴻海集團聯手陸廠 制定5G+8K標準

2019-08-12 00:06

記憶體漲勢受阻 牽動台廠

2019-08-12 00:03

華為禁令倒數 台廠急單湧入

2019-08-11 23:44

半導體景氣 預告觸底反彈

2019-08-11 23:34

禁令暫緩將到期 華為擴大對台廠拉貨

2019-08-11 23:33
看更多

熱門文章

「最佛心企業」生育補助每胎5萬 還幫償債無息慢慢還

2019-08-11 21:31

大陸工程提早與台灣高鐵分手 賣股票退出董事會

2019-08-12 17:59

禁令暫緩將到期 華為擴大對台廠拉貨

2019-08-11 23:33

半導體景氣 預告觸底反彈

2019-08-11 23:34

傳香港發動大擠兌？顧立雄：台灣的銀行不會是首要目標

2019-08-12 16:52

全球1000大銀行 中信銀躍148名

2019-08-11 23:51

全球銀行排名 中信前進至148名

2019-08-11 23:25

貿易戰效應 鴻海集團擴越南產能

2019-08-12 00:08

國發基金認購50億 台企銀私募拚9月完成

2019-08-11 23:25

業務開放 電支變小型銀行

2019-08-11 23:25

陸鋼漲價 中鋼Q4盤價看升

2019-08-11 23:34

記憶體漲勢受阻 牽動台廠

2019-08-12 00:03

華為禁令倒數 台廠急單湧入

2019-08-11 23:44

北醫攜交大 找到抗乳癌密碼

2019-08-11 23:23

財政大擴張 明年總預算增逾5%

2019-08-11 23:47

陸客不來衝擊擴大 銀行限縮飯店業融資

2019-08-11 23:33

鴻海集團聯手陸廠 制定5G+8K標準

2019-08-12 00:06

朱士廷專訪／永豐金邁向獲利百億俱樂部

2019-08-11 22:47

多少人的工作將被AI取代？ 全球高階主管這樣看

2019-08-12 11:16

遠航換新制服 走太空科技風

2019-08-12 12:50

夏普新手機 16日在台亮相

2019-08-12 00:06

傳港人發動大擠兌？行庫高層：短期內不會受影響

2019-08-12 17:23

銀行怕踩雷…提高風險控管

2019-08-11 23:29

細胞治療兩大案 有望過關

2019-08-11 23:23

台系面板三雄 衝車用面板

2019-08-12 11:43

金管會擬開放…紅利點數整合 電支業將加入

2019-08-11 23:54

點數大串聯 讓消費者更黏

2019-08-11 23:25

香港反送中號召罷工 金管會：國銀在當地都正常營業

2019-08-12 15:26

中鋼月月開盤 將更接地氣

2019-08-11 23:30

不准鯰魚吃沙丁魚 顧立雄：不開放純網銀併實體銀行

2019-08-12 16:33

四電子票證機構 搶電支業務

2019-08-11 23:25

遠航空姐制服換新裝 攜手方國強充滿未來感

2019-08-12 12:14

頎邦7月營收單月新高 今年獲利拚歷史次高

2019-08-12 09:49

名家觀點／從台商回流 看見台灣轉型契機

2019-08-11 22:49

香港反送中衝擊台灣金融業？金管會緊盯曝險部位變化

2019-08-12 15:17

朱士廷專訪／他，帶艦隊衝出暴風圈

2019-08-11 22:47

台商回流、轉單效應？ 勞團：基本工資至少應調漲5%

2019-08-12 11:45

經濟部再推綠能補助 原住民地區示範獎勵最高千萬

2019-08-12 06:02

營所稅暫繳申報 下月開跑

2019-08-11 22:19

由田上半年每股賺4.97元 看好AOI半導體、5G應用前景

2019-08-12 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top