宏碁贊助奧林匹亞競賽 劃下完美句點

2019-08-12 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁公司為2019年國際資訊奧林匹亞競賽（International Olympiad in Informatics, IOI）贊助商。謝幕典禮選在被稱為世界最偉大建築師之一的札哈．哈蒂（Zaha Hadid）所設計的阿利耶夫文化中心（Heydar Aliyev Center）舉行。圖/宏碁提供 分享 facebook 宏碁公司為2019年國際資訊奧林匹亞競賽（International Olympiad in Informatics, IOI）贊助商，競賽總共吸引88個國家及超過600位學生、老師及專家共襄盛舉，經過8天的激烈競賽後已於11日落幕，謝幕典禮選在被稱為世界最偉大建築師之一的札哈．哈蒂（Zaha Hadid）所設計的阿利耶夫文化中心（Heydar Aliyev Center）舉行，該建築也被列為世界建築傑作之一，為2019年國際資訊奧林匹亞競賽畫下完美的句點。

宏碁為2019年國際資訊奧林匹亞競賽官方贊助商，在8月4日至11日於亞塞拜然首都巴庫所舉辦的賽事期間，宏碁贊助賽事所需設備及管理系統，賽後，也捐贈宏碁產品提供亞塞拜然ADA大學及其教育部做為教育推廣，以期許年輕科學家在電腦科學計畫中持續努力。

教育是宏碁回饋社會的重點之一，長期以來更以「打破人與科技的藩籬」作為提供社會正向影響使命的根基。因此，宏碁熱情支持年輕的科學家致力在快速發展的科學、科技及數學等領域，同時也希望透過科技確保下一代具備技術及教育的能力，為將來做好準備，成為未來的領導者及創新家。