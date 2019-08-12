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盛弘7月合併營收2.7億元 年減13.06％

2019-08-12 18:05經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

盛弘醫藥（8403）今(12)日公告7月合併營收2.7億元，較去年同期衰退13.06％；累計1-7月營收18億元，年增7.03％。盛弘公司表示，衰退主是要因去年7月併入躍獅以來，營收逐月成長，更推升今年上半年單月營收年成長；不過，去年也同時處分智科(長照)的部分，因此單月營收較去年同期下滑。

盛弘表示，公司本業四大核心醫療業務穩步經營，除去年農曆年假外，已連續20個月營收維持2億元水準。在本業之外，公司不斷以創新思維布局健康價值鏈，將原有服務結合新科技，持續強化轉投資事業與各醫療版塊連結，包含透過整併，整合大數據、IoT物聯網、O2O虛實結合，串連從保健、檢測、預防到治療、從養生到養老的完整醫療服務供應鏈，並布局精準醫學商機。

依據經建會的預估，台灣65歲以上老年人口在2019年達到總人口數的14%，台灣銀髮市場達新台幣3千億元規模，台灣也正式由青年社會轉型為老年社會。根據資料顯示，估計台灣會有1千萬的老年與銀髮消費人口，推估健康產業商機至少在1兆元以上，也將帶動了大健康產業的蓬勃發展。

隨著全球步入高齡化社會，台灣以既有優良的醫療水準和科技能力，配合產業轉型往高價值服務業發展，此時是大力推動「大健康產業」的最佳時機。盛弘看好「大健康產業」的大趨勢，不斷串聯集團各事業升級，串聯健康價值鏈，從醫療、醫藥流通走向智慧醫療、社區健康照護並跨足至預防醫學及保健領域，預期可成為盛弘集團未來持續成長的主要動能。

營收新台幣

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