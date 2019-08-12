親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

中國封殺金馬獎之後，台港電影人要自我審查嗎？

香港機場癱瘓！港媒︰速龍小隊增援 或將用催淚彈

代工廠7月營收 廣達月增5%、仁寶月減8%

2019-08-12 18:04經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

廣達（2382）、仁寶（2324）公布7月營收，分別較上個月成長5.1%、月減8.7%，惟在6月季底出貨增長後，兩家公司7月PC出貨量皆雙雙下滑。

廣達7月營收829.94億元，較上個月成長5.1%，但相較去年同期衰退7.4%；累計今年前七個月營收5,188.01億元，年增6%。廣達7月NB出貨280萬，較上月減少60萬台。

展望本季，法人預估，隨著消費性旺季來臨，預料廣達以Apple Watch為首的穿戴裝置及NB等業務出貨量相較上季一將進一步增溫。

惟隨著貿易戰重啟，是否影響下半年旺季需求，成為市場觀察重點，因此，法人圈關注廣達在明（13）日登場的法說會，除了公布上半年成績外，下半年各產品線需求預測及廣達非中國產能轉移進度。

仁寶今日亦公布7月營收785.08億元，較上月減少8.7%，亦較去年同期減少2.4%。累計今年前七個月營收為5,415.07 億元，年增5.3%。仁寶7月PC出貨370萬台，相較上個月減少90萬台。

展望本季，仁寶先前預估，NB、非NB業務營運相較上季皆會成長，尤其隨著歐美聖誕旺季即將到來，仁寶非NB業務中的主力產品Apple Watch拉貨可望增溫。

仁寶原先預定上週五（9日）舉行法說會，公布第2季財報，惟受到颱風侵台影響，改為明日舉行法說會。

廣達仁寶營收

相關新聞

打數位轉型戰 KPMG調查逾半企業增加IT預算

2019-08-12 14:55

由田董座：美中貿易戰影響不大 客戶訂單更集中

2019-08-12 14:53

由田上半年每股賺4.97元 看好AOI半導體、5G應用前景

2019-08-12 14:35

佳世達揭曉Q2財報 連兩季毛利率創高

2019-08-12 14:30

富喬7月營收4.38億元 月增逾32%

2019-08-12 14:29

由田董座：看好AOI應用 攻5G檢測

2019-08-12 14:29

台積電7月營收較上月小減1.3% 第3季展望樂觀

2019-08-12 14:26

愛立信調查：5G普及速度超出預期

2019-08-12 13:40

人工智慧取代人類工作 亞太危機尤勝全球

2019-08-12 13:25

旺季效應帶動 法人估宏碁第3季雙率雙升

2019-08-12 12:33

巨路上半年每股盈餘4.12元 年增35.5%

2019-08-12 11:54

台系面板三雄 衝車用面板

2019-08-12 11:43

多少人的工作將被AI取代？ 全球高階主管這樣看

2019-08-12 11:16

家登7月營收回檔 月減26.7%

2019-08-12 09:54

頎邦7月營收單月新高 今年獲利拚歷史次高

2019-08-12 09:49

日月光投控7月營收月增15.2% 第3季業績看增2成

2019-08-12 09:20

貿易戰效應 鴻海集團擴越南產能

2019-08-12 00:08

夏普新手機 16日在台亮相

2019-08-12 00:06

鴻海集團聯手陸廠 制定5G+8K標準

2019-08-12 00:06

記憶體漲勢受阻 牽動台廠

2019-08-12 00:03

華為禁令倒數 台廠急單湧入

2019-08-11 23:44

半導體景氣 預告觸底反彈

2019-08-11 23:34

禁令暫緩將到期 華為擴大對台廠拉貨

2019-08-11 23:33
看更多

熱門文章

蘋果3款新機名流出？強大進階「iPhone 11 Pro」下月發表

2019-08-11 19:44

拉鍊壞掉沒關係！日本達人只用一支叉子「10秒修補」完畢

2019-08-11 20:05

我艦與共軍2對2 海峽中線打對台

2019-08-12 00:32

反送中示威者塞爆機場 香港取消今日所有航班

2019-08-12 16:16

少女眼球被打爆 網友聲援號召下午「百萬人塞爆機場」

2019-08-12 11:05

醫生：遭百步蛇咬忌奔跑 6小時內就醫搶活命機會

2019-08-11 20:23

黃捷挺募資送香港竟被告 深夜回應了

2019-08-12 00:54

詐騙7年 新壽爆業務員侵占保費2000萬

2019-08-12 01:11

郭台銘要脫黨？黃暐瀚：洪秀柱嚴重衝擊郭參選正當性

2019-08-12 11:08

香港反送中衝突升級…警方車站內無差別攻擊 女眼中彈血流如注

2019-08-12 01:26

疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23

女法官遭霸凌不敢上班 丈夫批司法院「裝死裝睡裝傻」

2019-08-12 11:29

CPR安妮原型暗藏恐怖傳說 溺死竟保持著微笑

2019-08-12 09:19

「高溫不但殺人毀環境 雪隧也因它短命」學者籲大體檢

2019-08-12 01:07

陳宏昌嗆韓國瑜打麻將、抱女人 蘆洲區黨部決議開除

2019-08-12 11:23

吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態

2019-08-12 07:28

Uber接到「當男友」特殊要求 意外拯救乘客脫險

2019-08-12 09:42

喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你

2019-08-12 12:09

男子撿到提款卡竟猜出密碼 分17次盜領46萬

2019-08-12 13:49

反送中／疑遭布袋彈打穿眼罩 少女右眼球爆裂恐失明

2019-08-12 09:15

邱顯智辭時力黨主席：為二原因負起政治責任

2019-08-12 13:31

大叔「性」福 2重點要堅持

2019-08-11 23:18

立委資格保衛戰 高潞・以用提「確認黨員資格存在之訴」

2019-08-11 20:37

被溫馨飼養的「IKEA鯊魚」？日男一口氣養了5尾笑翻網友

2019-08-11 19:46

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 08:30

世界盃男籃／如入無人之境 字母哥碾壓哈達迪

2019-08-12 13:13

李乾龍：若陳宏昌不道歉韓國瑜也不告 韓不用選總統了

2019-08-12 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top