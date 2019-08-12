代工廠7月營收 廣達月增5%、仁寶月減8%

2019-08-12 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



廣達（2382）、仁寶（2324）公布7月營收，分別較上個月成長5.1%、月減8.7%，惟在6月季底出貨增長後，兩家公司7月PC出貨量皆雙雙下滑。

廣達7月營收829.94億元，較上個月成長5.1%，但相較去年同期衰退7.4%；累計今年前七個月營收5,188.01億元，年增6%。廣達7月NB出貨280萬，較上月減少60萬台。

展望本季，法人預估，隨著消費性旺季來臨，預料廣達以Apple Watch為首的穿戴裝置及NB等業務出貨量相較上季一將進一步增溫。

惟隨著貿易戰重啟，是否影響下半年旺季需求，成為市場觀察重點，因此，法人圈關注廣達在明（13）日登場的法說會，除了公布上半年成績外，下半年各產品線需求預測及廣達非中國產能轉移進度。

仁寶今日亦公布7月營收785.08億元，較上月減少8.7%，亦較去年同期減少2.4%。累計今年前七個月營收為5,415.07 億元，年增5.3%。仁寶7月PC出貨370萬台，相較上個月減少90萬台。

展望本季，仁寶先前預估，NB、非NB業務營運相較上季皆會成長，尤其隨著歐美聖誕旺季即將到來，仁寶非NB業務中的主力產品Apple Watch拉貨可望增溫。

仁寶原先預定上週五（9日）舉行法說會，公布第2季財報，惟受到颱風侵台影響，改為明日舉行法說會。