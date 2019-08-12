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由田上半年每股賺4.97元 看好AOI半導體、5G應用前景

2019-08-12 14:35經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

由田（3455）今（12）日受邀參加櫃買中心業績發表會公佈財報，上半年每股稅後純益約為4.97元，其中第2季單季每股稅後純益約3.21元，董事長鄒嘉駿提到，看好AOI在半導體以及5G應用前景。

由田副總林芳隆提到，上半年來自PCB營收年增1.75%創歷年同期次高，其次在顯示應用也穩健成長，往年來看下半年營運可能都是上半年倍數成長，今年上半年則已提前大幅成長。

林芳隆也說，兩岸最大AI的AOI檢測導入客戶應用順利在今年上半年已開花結果期待來自AI應用業績穩健發展。

由田董事長鄒嘉駿今日受邀出席櫃買中心業績發表會。記者尹慧中攝影
由田董事長鄒嘉駿今日受邀出席櫃買中心業績發表會。記者尹慧中攝影
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