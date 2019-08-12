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台積電7月營收較上月小減1.3% 第3季展望樂觀

2019-08-12 14:26經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

台積電（2330）今（12）日公布7月營收為847.58億元，較6月所創今年高點858.68億元減少1.3%，較去年同期則增加14%，雖然單月營收較上月小幅減少，但台積電預估本季營收將達91億至92億美元，季增率約18%，對第3季營運展望持樂觀看法。

台積電公告7月營收為847.58億元，較上個月微幅減少1.3%，但較去年同期則增加14%，以單月營收表現來看，雖然7月營收微幅低於上月，但由於6月營收858.68億元是今年以來，單月營收高點，因此，7月雖然微減，但也仍是今年單月營收的次高水準。

累計今年前七個月營收約為5444.61億元，較去年同期減少2%，減幅持續收斂中。

由台積電先前公布的財測目標來看，預估第3季美元營收估達91至92億美元，平均值較第2季成長約18%，以新台幣兌美元匯率31元計算，第3季新台幣營收將介於2,821至2,852億元之間，較第2季成長17.1至18.3%，將創下季度營收歷史次高。

而以單月營收的展望來看，該公司先前釋出的訊息預估，8、9月營收都將比7月明顯增長，平均單月的營收需達到986.71億元，第3季營收才能達成財測目標，因此，未來二個月營收表現都將優於7月水準。

台積電（2330）今（12）日公布7月營收為847.58億元，較6月所創今年高點...
台積電（2330）今（12）日公布7月營收為847.58億元，較6月所創今年高點858.68億元減少1.3%，較去年同期則增加14%，雖然單月營收較上月小幅減少。記者杜建重／攝影
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