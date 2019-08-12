人工智慧取代人類工作 亞太危機尤勝全球

2019-08-12 13:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



2019年由KPMG與Harvey Nash合作在108個國家，針對3645位IT高階主管進行資訊長（CIO）調查，並發表「2019 Harvey Nash / KPMG CIO 調查報告」，今年的主題為「變化中的視角」。

其中，關於科技人才相關的調查結果顯示，對全球企業中的科技工作管理者而言，2019年是IT職涯發展的好年代，整體工作滿意度略有上升，IT預算增加，工資提高。

調查顯示，在過去的一年中， 54％的CIO表示預算有所增加，預算增幅從49％增加到55％，而這也是除2010年全球經濟衰退以外最大的增幅；其中58%亞太區的CIO預計增加預算，高於全球6%。

KPMG安侯企業管理顧問公司執行副總謝昀澤表示，企業以科技為手段進行「數位轉型競賽」的趨勢非常明顯，尤其亞太區的企業更是將新興科技當成核心策略利器。台灣企業面臨區域間各國的激烈競爭，對IT與科技的自主研發、工具採購、科技人才培育等項目，均應有前瞻的思維及合理的投資，並調整過去純以省成本的方式來打天下的方法。

調查顯示，全球33%CIO認為五年內人工智慧/自動化將取代20％以上的角色，在全球熱烈討論人工智慧是否取代部分人力工作的同時，有超過四成的亞太區CIO預期，目前的工作至少有20%將被自動化方式取代，較全球33%高。主要原因為亞太地區主要為外包中心，隨著工資的增長，許多企業都在尋求投資以保持其競爭性成本優勢。

然而即使需要勞力的工作可能減少，但仍有51%的全球企業預計明年資訊科技人力將持續增加，亞太區則有54%CIO預期的科技員工人數成長，高於全球3%。謝昀澤認為，此一結果，顯示「部分工作將被機器人取代，但優秀人才需求依然存在」，企業將尋求更多的優質科技人力，利用新興技術創造更大的競爭優勢。

謝昀澤舉台灣的就業市場為例，這數據也充分反映的這股資訊科技人才需求熱。例如方才取得銀行許可，準備進入新金融市場的三家純網銀業者，不約而同的都優先瞄準「資訊科技人才」，甚至這些新業者的董、總或管理高層，本身也具備資訊、資安相關的專長。另外甫放榜的今年度大學指考前15名熱門理工學系中，資工與資管系占比超過一半。