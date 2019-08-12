台系面板三雄 衝車用面板

2019-08-12 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



車用等利基型產品，較不受價格波動影響，吸引各廠搶進，比如，中小尺寸面板廠彩晶（6116）今年車用除了中國大陸品牌，並打進日系品牌市場，成為其上半年繳出獲利成績的關鍵之一。除了彩晶，友達（2409）及群創（3481）為對抗面板逆風，今年在車用部分亦著力甚深。

群創積極整合儀表板及中央資訊顯示器（CID），配合車用面板大型化趨勢，與OED及一線供應商配合，逐步增加車用面板資本支出，已手握BMW、特斯拉、保時捷等一線車廠訂單，去年亦拿到通用（GM）汽車20億美元大單。今年，群創持續將車用視為重點，並將Mini LED背光技術應用到車用面板，Mini LED產品已獲歐美大單。

友達在2018年導入全系列LTPS（低溫多晶矽）液晶車用面板，產品具備可依駕駛需求切換高解析畫面、傳統鏡面模式等特性，隨友達昆山六代LTPS廠產能滿載，LTPS車用面板比重有望增加。友達日前表示，今年前兩季車用面板出貨量，較去年同期達雙位數成長，優於市場表現。