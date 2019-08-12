多少人的工作將被AI取代？ 全球高階主管這樣看

2019-08-12 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



KPMG與Harvey Nash合作發表調查報告指出，在108個國家、3,645位IT高階主管進行CIO（資訊長）中，33%認為五年內人工智慧／自動化將取代20％以上的角色，亞太區更有44%認為，目前的工作至少有20%將被自動化方式取代，因為亞太地區主要為外包中心，隨著工資增長，許多企業都在尋求投資以保持競爭性成本優勢。

「2019 Harvey Nash / KPMG CIO 調查報告」出爐，其中關於科技人才相關的調查結果顯示，對全球企業中的科技工作管理者而言，今年是IT職涯發展的好年代，整體工作滿意度上升，IT預算增加，工資提高。

根據調查，在過去的一年中， 54％的CIO表示預算有所增加的技術領導者比過去15年中任何時候都多，預算增幅從49％增加到55％，這也是除2010年全球經濟衰退以外最大的增幅。

此外，亞太區企業對全球技術投資的增長做出重大貢獻，相較於其他地區的企業，58%亞太區的CIO預計增加預算，高於全球6%。

KPMG安侯企業管理顧問公司執行副總謝昀澤表示，企業以科技為手段進行「數位轉型競賽」的趨勢非常明顯，尤其亞太區的企業更是將新興科技當成核心策略利器。台灣企業面臨區域間各國的激烈競爭，對IT與科技的自主研發、工具採購、科技人才培育等項目，應有前瞻的思維及合理的投資，並且調整過去純粹以節省成本打天下的方法。

在全球熱烈討論人工智慧是否取代部分人力工作的同時，根據KPMG報告，44%的亞太區CIO預期，目前的工作至少有20%將被自動化方式取代。然而，即使需要勞力的工作可能減少，仍有51%的全球企業預計明年資訊科技人力將持續增加，亞太區則有54%CIO預期的科技員工人數成長，高於全球3%。

謝昀澤認為，此一結果顯示「部分工作將被機器人取代，但優秀人才需求依然存在」，企業將尋求更多的優質科技人力，利用新興技術創造更大的競爭優勢。

謝昀澤以台灣的就業市場為例，相關數據充分反映這股資訊科技人才需求火熱，例如才剛取得銀行許可，準備進入新金融市場的三家純網銀業者，不約而同的都優先瞄準「資訊科技人才」，甚至這些新業者的董、總或管理高層，本身也具備資訊、資安相關的專長；日前放榜的大學指考前15名熱門理工學系中，資工與資管系占比超過一半。

KPMG報告也對今年「稀缺的關鍵人才技能」進行統計，前三名分別為大數據、網路安全、人工智能等類別，相較於上年度，需求比例增加最高的為網路安全人才。

謝昀澤表示，有志於參與這波數位轉型與資訊科技熱潮的人員，除了朝稀缺專業進行準備外，如具有多元專長與更深的產業知識，應可在科技職場取得有利角色。

另外，謝昀澤也建議轉型中的企業，除了積極培養人才或向外挖角外，也可考慮「專業技術委外」、「自動化工具導入」等方法，提供企業迅速補充專業技術能量。