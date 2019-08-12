家登7月營收回檔 月減26.7%

2019-08-12 09:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



本土半導體設備商家登、京鼎下半年業績看旺，家登上季營收寫單季新高之後，下半年也將逐季成長。圖為家登董事長邱銘乾。 本報系資料庫 分享 facebook 半導體設備廠家登精密（3680）今（12）日公布今年7月營收1.73億元，月減26.7%，累計1至7月集團營收為12.4億元，相較去年同期的8.3億元，成長49.51%。

時序進入第三季半導體旺季，雖然整體市場受到庫存調節效應影響，全球經濟產業局勢劇烈動盪，家登全球客戶對於光罩傳載載具需求依然強勁，持續帶動整體營收上揚，伴隨美中貿易轉單效應連帶晶圓載具產品下半年需求持續攀升，加上半導體大廠擴廠對於設備類產品需求增加，家登自動化訂單能見度直透明年，三管齊下，家登全年營運持續攀升。

今年整體市場面臨美中貿易影響，2019年上半年終端客戶需求變動激烈，半導體供應鏈持續庫存調節。隨著高階製程的時代來臨，家登積極布局高階光罩載具，增購各式高階檢驗機台確保產品品質，積極擴廠以因應接續的訂單出貨需求，高階製程產品量產順利出貨暢旺，現有產線足以支應全球客戶到2020年對於高階光罩盒的訂單需求。家登預計2019年下半年產能充裕營運展望樂觀。

家登投入大量研發資源深耕半導體載具市場二十餘載，具備充足的研發實力及量產能力，和全球大客戶在高階製程領域共同努力，不僅成功將晶圓載具導入大中華地區前段晶圓大廠，未來同樣面臨製程微縮難度不斷增高的DRAM廠，開始採用先進製程技術，家登將成為直接受惠者，光罩傳載系列產品的需求將呈倍數成長。總體而言，家登下半年將延續上半年營運走勢，備妥產能樂觀面對未來5G世代的需求，全年營運值得期待。