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「夜夜秀」調侃鄭南榕遭暫停合作 博恩辭主持「抱歉我不成熟」

全國電搶攻開學季 祭華碩、宏碁、微星等電競筆電優惠

2019-08-09 19:52經濟日報 記者張義宮╱即時報導

3C通路全國電（6281）表示，以往8月下旬才發酵的開學季商機，今年上旬便可感受市場買氣漸浮現，鎖定開學季必備的電腦3C商機，推出一系列的商品搶攻開學市場，祭出華碩、宏碁、微星等電競筆電優惠，成為8月業績有力來源。

全國電觀察品牌電腦的銷售，筆電相較桌上型電腦的銷售量，已從去年的三倍之多，今年成長到六倍，筆電中Ultrabook與一般文書筆電各占整體筆電銷售約35%，電競筆電占比大幅成長至25%。

全國電指出，開學季鎖定輕薄筆電的市場，推出8月14日前購買指定款機種輕薄電腦送市價4,790元Office家用版2019，同時也與英國Hype經典潮包合作，買指定款一般電腦贈送深獲學生族群喜愛的Hype經典後背包。

另外，包括手機、螢幕、檯燈、硬碟等開學相關周邊，也都有一連串的免息分期。開學除3C電腦買氣夯，許多外宿學生生活必需的少人份電鍋、快煮壺、電磁爐、電扇等家電，亦有降價回饋。

全國電強調，開學季商機升溫，已全力準備好系列商品，為8、9月開學季商機暖身，預期將有一波業績可期。

全國電7月營收19.7億元，年增26.1%、月增22.1%，雙雙有二位數高成長，創下60個月來新高。全國電表示，7 月天氣熱，空調冰箱等夏季相關家電銷售帶頭衝，冰箱成長三成以上，空調更有五成以上的大幅度成長，加上7月破盤活動業績表現亮眼，電視、冰箱、洗衣機、空調等四大電皆有一至二成以上的銷售表現，挹注全月業績。

1至7月全國電營收108.88億元，年增3.6%，突破上半年營收仍處於衰退的新局。

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