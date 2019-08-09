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華為余承東：若安卓沒法用 隨時可換鴻蒙

2019-08-09 17:34聯合報 記者林宸誼╱即時報導

華為9日正式對外發布自研作業系統鴻蒙（Harmony OS），華為消費者業務CEO余承東表示，鴻蒙OS隨時可以用在華為手機上，考量到華為手機支持谷歌的安卓生態，仍會優先使用谷歌安卓作業系統，「如果因為美國制裁，而無法使用安卓作業系統，那麼華為手機隨時可以使用鴻蒙。」

根據華為的計畫，搭載鴻蒙OS的首款產品，將是10日發布的榮耀智慧螢幕，2020年鴻蒙OS將推出2.0，將用於創新國產PC、手錶/手環、車機；2021年鴻蒙OS3.0將推出，軟硬協同優化，用於音箱和耳機。

澎湃新聞報導，余承東表示，鴻蒙OS比安卓有更強的性能，更高的安全性和更強大的分散式能力和面向未來的全場景能力。

開源是鴻蒙系統的重要策略，余承東宣布，鴻蒙OS開源，讓全球的開發者力量參與進來，打造全球的作業系統。

他還透露，鴻蒙OS於2017年就開始做了，先是做鴻蒙的內核，原本計畫是明年秋季發佈，但美方的制裁加速了這個進程，「我們原本是備胎，我們沒有打算這麼快。」

余承東介紹，鴻蒙作業系統開發人員約4000多人，華為有全世界優秀的作業系統人才，作業系統設計需要專家和牛人，也擁有下一代領先的作業系統的架構師和設計師。

圖/澎湃新聞
圖/澎湃新聞
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