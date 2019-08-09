華碩電競筆電泰國奪冠 聯想在台銷量拚雙位數成長

2019-08-09 15:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



品牌廠持續拼電競，華碩在泰國電競筆電以46.8%的超高市佔摘冠表現亮眼，聯想也預估，2019年在台灣其電競筆電Legion市佔率將提高兩倍，銷售量將達到雙位數的成長。

華碩銷售捷報接二連三！繼日前奪下美國電競筆電市佔第一，再傳好消息，根據知名市調公司最新報告顯示，華碩以超過三成的優異市佔躍居泰國6月份消費性筆電龍頭，拿下稱霸東南亞的最後一塊版圖。在消費性筆電部分，高階機種在今年因推出多款ASUS ZenBook系列新機助攻下，大幅提升銷量，較去年同期成長2.5倍。

華碩分析成長力道，電競筆電部份自去年起首度於泰國當地市場引進TUF Gaming系列產品，一上市即以高度性價比掀起旋風，攻下年輕族群心佔率，也推動華碩電競筆電一路攀升至接近過半市佔率的壓倒性領先地位。

整體而言，華碩經銷渠道遍布全泰國76個省份、上千家門市，提供全方位的銷售與貼心服務，並且定期舉辦門市銷售人員教育訓練，穩固通路信心，亦帶動業績突飛猛進，成長動能強勁；此外，今年7月更正式進駐曼谷中央世界購物中心（Central World）開設品牌旗艦店，提供當地民眾更無與倫比的體驗及服務。

全球個人電腦領導品牌Lenovo自2017年起正式進軍電競市場，於CES中推出品牌Legion，短短兩年間，Legion不僅成為Lenovo全球成長最快的銷售品牌之一，同時在台灣市場也交出亮眼成績單。