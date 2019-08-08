中美晶因打掉長約包袱 列負債準備上半年小虧

2019-08-08 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



中美晶（5483）董事會通過第2季財報，因提列長約備抵負債，導致單季歸屬於母公司稅後虧損達22.82億元，每股虧損3.92元；上半年財報也被第2季表現拖累，致歸屬母公司稅後虧損為4.44億元，每股小虧0.76元。

中美晶強調，因第2季打掉最後一個多晶矽長約，提列約43.5億元的虧損性合約負債準備，使第2季的毛利率下降為11.3%，營業利益率也銳降，單季稅後純益率為-3.3%。

所幸，中美晶半導體子公司環球晶上半年財報仍亮麗，上半年環球晶合併營收為302.85億元，占中美矽晶總營收約近九成，每股純益17.02元，為歷年同期新高，抵銷中美晶認列巨額的負債準備的負面影響。

中美晶強調，若排除負債準備的帳上認列虧損，中美晶今年上半年於太陽能本業 (含晶圓、電池、模組及電廠)，每一項都獲利，今年第2季每股純益也優於第1季。雖然提列負債準備雖會影響短期營運成果，但長期而言，可擺脫長約包袱，將更能充份反應實際營運績效。

中美晶稍早在股東會後同時宣布發表N型CelcoN高轉換效率電池，並正式量產，可望對下半年營收及獲利注入實質貢獻。

此外，子公司環球晶將加速碳化矽（SiC）產品的供應，於未來將有積極的實質效益。雖然美中貿易戰爭持續升溫及各國貿易保護戰的連鎖效應，導致全球經濟前景仍存在著不確定性。中美晶因擁有太陽能及半導體兩大事業體系，多角化經營可分散產業的營運風險，加上環球晶獲利挹注，讓財務結構穩健、資金充裕，讓轉型及多角化效益值得期。