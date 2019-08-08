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高鐵明天台中以北停止營運 台中—左營每小時3班車

和碩公告 重要營運主管職務調整

2019-08-08 18:55經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

和碩今（8）日公告，因應公司組織調整及營運發展需求，新任財務主管暨發言人為和碩聯合科技股份有限公司副總經理吳薌薌，新任會計主管為和碩聯合科技股份有限公司處長謝如蕙，原財務主管、會計主管、發言人和碩聯合科技股份有限公司副總經理林秋炭將擔任新職務副營運長。

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