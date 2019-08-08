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動力風扇出貨暢旺 7月營收增34%

2019-08-08 18:22經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

電競顯示卡風扇廠動力-KY（6591）今（8）日公告上月業績，今年7月受惠客戶拉貨力道增強，單月營收8,957萬元，月增34.4%、年增22.4%，連續三個月營收呈現成長。

動力指出，上月營收成長主因來自AMD與NVIDIA在7月份同時推出新款繪圖晶片，帶動整體顯示卡新一波鋪貨潮。目前市場對於新款顯示卡產品的評價相當正面，可望帶動新一波的玩家換機潮，下半年公司新款客製化顯示卡散熱風扇出貨量可望明顯成長。

動力表示，隨著新款繪圖晶片效能提升，顯示卡散熱需求亦明顯增加。公司與下游系統大廠客戶正積極合作開發支援AMD與NVIDIA新款晶片的各式散熱風扇產品，包括：電競顯示卡、電競CPU系統風扇、電源管理方案及機箱散熱系統等。預估下半年隨AMD與NVIDIA新世代繪圖晶片出貨量增加，公司整體電競用散熱產品的出貨量及出貨價可望同步提升，挹注整體營收獲利。

此外，動力今年積極開發AI智能風扇及利基型散熱產品市場，在AI智能風扇方面，公司與客戶共同合作開發電競、工控、及網路儲存等客製化智能散熱產品，目前進行終端產品認證，預計第4季將進入試量產階段；在利基型產品方面，公司今年車用及家電應用散熱風扇的訂單明顯增加，今年利基型散熱產品出貨量將可望較去年成長二成以上。

展望未來，動力對今年下半年展望維持審慎樂觀態度，除了電競及利基型散熱風扇兩大產品線進入旺季，出貨量逐步成長外，公司開始將部分產線遷移至江西新廠，進一步提升營運效率及控管成本費用，預估江西新明年第1季廠開始試產，明年下半年進入量產階段，公司整體出貨量可望再增加二成以上。

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