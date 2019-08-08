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禾多移動科技創媒強攻AI服務 目標用戶數達2,000萬

2019-08-08 17:19經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

專注AI人工智慧開發服務的禾多移動科技創媒，其開發的AI軟體「AviviD AI 」在台灣的網路用戶涵蓋達1,200萬人，已有台灣人口數的一半，預估年底將達到2,000萬網路用戶，目標未來三至五年內成為亞洲前三大廣告流量的公司。

禾多所開發的「AviviD AI 」已成功挹注數百家企業用戶進行導客時的拉新與留舊，是電商、是媒體、是品牌主導入AI科技有效提升流量的最佳選擇。

成效最顯著客戶案例包含知名垂直電商「愛上新鮮」、女性服飾電商品牌「Pufii」等，在導入「AviviD AI」 串接後，三個月內的平均成效達到ROAS 20以上的驚人成績（ROAS即廣告投資報酬率，也就是廣告上每投入一元所獲得的營收占比）。

營運長陳顥仁表示，「AviviD AI 」透過用戶瀏覽行為及欲購買商品之邏輯分析，協助業主與消費者溝通的精準度提升，增加購物動機及下單率，其成效獲得各產業用戶肯定，7月獲得外資天使輪投注數千萬資金，並計劃於2020年將此項技術帶往東南亞如馬來西亞、越南、印尼等海外市場。

此外，禾多除了鎖定電商外，在新聞媒體提升瀏覽率業務方面，目前台灣有近30家大型新聞性媒體串接「AviviD AI 」，該公司創辦人暨技術長林志堯表示，四周就已成功建置80%的用戶興趣模型，讓AI預測讀者喜好內容，在第一時間就自動推薦給用戶，可有效提升網站流量及優化用戶體驗，全自動化完全不用投入人力，並使推播點擊率成功突破5%，達成超過300%的絕佳成績，預期可提升網站年流量25%。

陳顥仁說明，近年來AI風潮話題不斷，各大企業紛紛表示已投入AI研發團隊，但其實品牌主是否適合投入AI在成本和企業體質都有待評估。當平台旗下的商品數量、文章數多寡、會員用戶比例未到達一定數量時，縱使導入AI技術團隊也無法帶來具高價值的成果數據。

此外，企業投入AI研究技術在人員上的資金支出十分龐大，基本需要備有大數據科學家、數據分析師或軟體開發設計團隊，十人左右的技術人員編制都算是小型規模，但每月要支出的薪資卻動則以數百萬計，對於品牌主投入研發的過程中是相當龐大的預算。

亦有市調單位統計，台灣地區自行設置十人以上完備AI技術團隊的企業比例甚少，甚至連擁有超過億件商品的大型電商業者，也尚未編制AI技術專屬研究部門。

禾多移動科技創媒以成為品牌主專屬AI後勤單位為初衷，成立於2013年，目前員工人數為17名，以提升用戶精準導覽並帶動閱讀率的AI技術為開發重點。

同時也是第一家運用 html5 網頁推播（Push notification）規範，開發人工智能互動訊息遞送平台的公司。

創立近六年來已累積多項廣告互動專利技術，包含發明「影音播放媒體之廣告方法」、「防止多個軟體開發套件執行相同動作之方法」等數十項專利技術。

禾多董事長黃銘世（左起）、創辦人暨技術長林志堯、營運長陳顥仁。記者謝艾莉／攝影
禾多董事長黃銘世（左起）、創辦人暨技術長林志堯、營運長陳顥仁。記者謝艾莉／攝影
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