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研調：第2季DRAM產值季減9.1% 第3季報價持續看跌

2019-08-08 16:19經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查表示，第2季各產品別的報價走勢，除行動式記憶體產品(discrete mobile DRAM/eMCP)跌幅相對較緩、落在10~20%區間外，包含標準型、伺服器、消費性記憶體的跌幅都將近三成，其中伺服器記憶體因庫存情況相對嚴峻，跌幅甚至逼近35%。

從市場面觀察，即使第2季的銷售位元出貨量(sales bit)相比前一季有所成長，但報價仍續下跌，導致第2季DRAM總產值較上季下滑9.1%。

展望第3季，雖然7月初日韓原物料事件帶動DRAM現貨市場出現反彈，但現貨市場的規模小，無法有效去化原廠的高庫存，加上終端需求仍然疲軟，7月合約價格持續走跌。就一線PC-OEM大廠訂價來看，主流8GB模組7月均價已滑落至25.5美元，較前一季均價31.5美元，跌幅近兩成，較前一個月的28.5美元亦下滑約10%。

TrendForce指出，儘管日韓事件掀起現貨市場的波動，但合約價的議定在於供需的基本面，在產出沒有實質受到影響的情況下，並未見到支撐價格的明顯力道。此外，出貨占近7成的行動式記憶體和伺服器記憶體，第3季的合約價仍呈現下降趨勢。

觀察各廠營收表現，三星依然穩坐DRAM產業的龍頭，由於第1季發生的1Xnm伺服器產品問題已逐漸淡化，三星第2季的銷售位元出貨量明顯成長，季增略高於15%，不過受到報價下跌超過兩成的影響，季營收仍衰退2.7%，達67.8億美元。市占率部分，受伺服器領域出貨量回升帶動，從上季的42.7%成長3%，來到45.7%。

SK海力士的銷售位元出貨量成長約13%，受報價下跌影響，第2季營收為42.6億美元，季減12.6%，市占為28.7%；至於美光仍舊排名第三，不過受到中美貿易議題影響，美光第2季位元出貨量僅持平前一季，營收為30.4億美元，較上季下滑19.1%，市占率下跌至20.5%。

觀察原廠獲利能力，第2季受到價格驟跌的影響，DRAM供應商的營業利益率皆呈現衰退的情形。三大廠中以三星營業利益率的降幅最小，由前一季的48%下滑至41%，不過，其DRAM的毛利率仍有5成以上水準。

SK海力士因建廠相關費用高，使其本季的成本優化(cost reduction)效益不大，導致營業利益率從第一季的44%大幅下跌至28%，跌幅為三大廠中最大。美光本次財報季區間(3月至5月)的報價跌幅不亞於韓系廠商，因此營業利益率亦從上季的46%下跌至35%。展望第3季，在報價持續下探的情況下，原廠獲利空間將進一步受壓縮。

台系廠商部分，南亞科(2408)第2季受惠於銷售位元出貨量大幅成長超過30%的帶動下，儘管報價下跌，仍拉抬其營收較前一季成長8.4%。出貨量拉升加上報價跌幅較同業小，使其獲利率跌幅較為輕微，毛利率與營業利益率分別由第1季的40.7%與26.6%，下跌至34.9%與22.5%。

力晶科技營收計算主要為力晶本身生產的標準型DRAM產品，不包含DRAM代工業務，受到客戶端庫存水位偏高影響，力晶本季出貨量下滑，使其營收衰退15.3%；華邦電方面，因與客戶的議價屬中長期，使其營運表現亦較為平穩，DRAM營收相比上個季約略持平

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