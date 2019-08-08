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台達電7月營收回檔 月減3%

2019-08-08 15:53經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

台達電（2308）7月營收回檔，較上個月減少3%。展望本季，台達電在電源、資料中心、被動元件及風扇等業務帶動下，預期本季營收相較上季將個位數成長。惟受到貿易戰再起衝擊，預期營運將受到部分影響。

台達電公佈7月營收247.32億元，月減3%、年增20%;累計今年前七個月營收1,522.1億元，年增18%；台達電今日收在150.5元，上漲1元、漲幅0.67%，成交量達2,745張。

台達電甫於1日舉行法說會，董事長海英俊指出，第3季進入傳統旺季，包含電源、資料中心、被動元件及風扇等業務帶動下，「第3季看起來還可以。」

法人預估，除了傳統旺季效應外，台達因併入泰達電營收，預期本季營收相較上季將個位數成長，單季營收有望再創新高。在產品組合差異不大下，預期毛利率也將維持第2季高檔水準，惟上季因一次性認列泰達電業外收益59.3億元，第3季獲利將弱於第2季。

美國政府將於9月1日起對中國產品新增3千億美元關稅，台達電認為，營運確實會有全面性影響，包含三大業務範疇消費性電子、工業自動化（IA）及電源，但因消息上週末才宣布，時間過於倉促，目前公司內部還在重新盤點，所以暫時無法計算對營運影響數字。

不過，台達電強調，公司先前已做了許多準備，包含在台灣擴大產能、收購泰國子公司泰達電（DET），目前都已如期進行。

3千億美元關稅即將於第3季底實施，業界憂心，影響台達電原本第3季展望。台達電表示，短期內應該不會有太大改變，主要因新增關稅是在9月1日才生效，對第3季整體營運影響不太大。

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