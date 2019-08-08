台灣大公有雲上線 預計年底逾40家企業將導入

2019-08-08 15:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣大（3045）今（8）日攜手「5G超盟」數位通國際、VMWare兩大盟友，共同進攻雲端市場，更首創國內一類電信業先河，與二類電信業者數位通國際聯手，採用VMWare伺服器虛擬化技術建構「運算雲Plus」服務，預計今年底前將有超過40家企業可望導入台灣大公有雲服務，讓企業客戶的私有雲與公有雲可無縫接軌。

根據國際研究暨顧問機構Gartner預測，2022年全球公有雲市場營收將高達2,790億美元，較2018年成長近6成。台灣大總經理林之晨表示，在1999年首次網路創業，那時，如果硬碟出問題，就必須整顆拆下報修；到2006年在紐約創業時，市場開始出現雲端服務，讓他對雲端所帶來的便利性大為驚豔，因此2010年回台時，就下定決心要在台灣推廣雲端服務。

林之晨指出，相當看好雲端服務將成為未來企業主流趨勢，尤其企業客戶在選擇雲端服務時，特別重視穩定性、高擴充性與高相容性，因此，台灣大早在2011年就開始布局發展IaaS服務，未來還將持續尋求更多與國際雲業者的合作機會。

林之晨說，這次攜手數位通國際，以VMware技術建置的台灣大「運算雲Plus」服務，由台灣大提供專業資料中心、電信級資安服務與經驗豐富的雲端團隊，數位通國際則提供VMware技術支援，這也是一類與二類電信業者首度共同建置的公有雲服務。

他表示，「運算雲Plus」服務啟用後，除可滿足企業客戶多元的雲端服務需求，也讓台灣大的「雲」範圍橫跨網際網路產業、高科技製造業、零售流通業等領域。

台灣大「運算雲Plus」服務是少數電信業以VMware技術提供異地備份/備援服務的雲端平台，並提供軟體式網路服務，支援企業自有網路專線入雲，在IP不轉換的情況下，員工只要透過企業內部網路環境，無論在公司任何分點，都不須處理複雜的網路設定，就可以輕鬆存取內部資源，也降低外部人員接觸企業資源的風險，不僅節省時間與人力成本，也提升營運效率及資訊安全。